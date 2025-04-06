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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Türkiye'ye geliyor

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Türkiye'ye geliyor

23:346/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şara, 4 Şubat'taki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şara, 4 Şubat'taki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın önümüzdeki hafta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Kesin tarihin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Şara, Türkiye'ye ilk ziyaretini 4 Şubat'ta yapmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. İki lider görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında 'terörsüz iklimin' hakim kılınacağını vurgulamıştı.

Türkiye, kritik bir görüşmeye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan merkezli
Al Hadath
'ın haberine göre
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
önümüzdeki hafta Türkiye ve
Birleşik Arap Emirlikleri
'ni ziyaret edecek.

Kesin tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

'Terörsüz iklim' vurgusu

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Türkiye'ye ilk ziyaretini 4 Şubat'ta yapmıştı.

Şara, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Yaklaşık üç saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider terörsüz iklimin hakim kılınacağını vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yeni bir sayfa açıldığını vurgulayıp, "
Suriye'ye gereken destek verilecek.
" ifadelerini kullanırken Şara da Suriye halkının Türkiye'nin desteğini unutmayacağını belirtmişti.


#Ahmed Şara
#Türkiye
#Ziyaret
#Recep Tayyip Erdoğan

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