Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Türkiye'ye geliyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın önümüzdeki hafta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Kesin tarihin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Şara, Türkiye'ye ilk ziyaretini 4 Şubat'ta yapmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. İki lider görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında 'terörsüz iklimin' hakim kılınacağını vurgulamıştı.
Türkiye, kritik bir görüşmeye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Kesin tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
'Terörsüz iklim' vurgusu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Türkiye'ye ilk ziyaretini 4 Şubat'ta yapmıştı.
Şara, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.
Yaklaşık üç saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider terörsüz iklimin hakim kılınacağını vurgulamıştı.