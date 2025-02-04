Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara'dan ortak basın toplantısı: Terörsüz iklim hakim kılınacak

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabulü sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yeni bir sayfa açıldığını vurgulayıp, "Suriye'ye gereken destek verilecek." dedi. Terörsüz iklimin hakim kılınacağını söyleyen Erdoğan, "Şara kardeşimin terörle mücadele konusundaki güçlü iradesinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ülkemizin ve bölgemizin selameti açısından güç birliği yapmaktan başka yolumuz bulunmuyor" diye konuştu. Sözlerine Erdoğan'a teşekkürle başlayan ve Suriye'ye gelmesi davette bulunan Şara, "Suriye halkı Türkiye'nin duruşunu unutmayacak." ifadelerini kullandı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Ankara'ya geldi.
Esenboğa Havalimanı'na inen Şara, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ile görüştü.
Saat 17.00'de başlayan görüşme yaklaşık üç saat sürdü.
İki lider, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Suriye'de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır"
"Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Şahra'yı Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine ve muhterem heyetine bir kere de sizlerin huzurunda Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Hepimizin bildiği gibi Suriye halkı 13,5 yıl boyunca her türlü zulmü gördü, kimyasal silah kullanımı dahil her türlü insanlık dışı katliama maruz kaldı. Bir milyona yakın Suriyeli kardeşimiz eski rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında maalesef şehit oldu. Milyonlarca kardeşimiz de evlerini, yurtlarını, doğdukları toprakları terk etmek mecburiyetinde bırakıldı. Ama tüm bunlara rağmen Suriye'nin yiğit evlatları zalim rejime ve destekçilerine karşı mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmedi.
"Terörsüz iklim hakim kılınacak"
Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Öte yandan Suriye'ye yönelik bir dizi uluslararası yaptırım ülkenin ekonomi ve altyapı olarak ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretlerin de etkisiyle kısmen bir esneme sağlandı. Ancak tam netice alınıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz. İlk günden bu yana tereddüt etmeden Suriye halkının yanında olduğumuzu somut adımlarla ortaya koyduk. Şam Büyükelçiliğimizin ardından Halep Başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik. Türk Hava Yolları Şam'a uçuşlarını başlattı. Diplomasi alanında yeni yönetimin bu ilk iki ayında bölgede ve uluslararası planda sesinin ve halis niyetlerinin duyurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yönetimden ülkemize ziyaretler olduğu gibi Türkiye'den de birçok bakan ve bürokrat kardeşlerimiz ziyaret etti.
Ticaretten sivil havacılığa, enerjiden sağlık ve eğitime kadar, tüm alanlarda ilişkilerimizi çok boyutlu bir şekilde ilerletiyoruz. Hep söylediğim gibi, iman varsa imkan da vardır. Biz her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna iman eden, buna teslim olan insanlarız. Direniş azimleriyle bölgeye ve mazlumlara ilham olan Suriyeli kardeşlerimizin Allah'ın izniyle ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiçbir şüphe duymuyoruz. Allah ömür verirse, ileride şöyle geriye dönüp baktığımızda Suriye halkının neler başarabildiğini hep birlikte gururla göreceğiz. Tabi bu süreçte Arap ve İslam dünyasının yeni yönetime ve Suriye halkına gereken maddi manevi desteği sağlaması çok ama çok önemlidir. Yapılan karşılıklı ziyaretleri bölgesel sahiplenme adına çok değerli buluyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na vermeden evvel kendisine üstlendiği bu onurlu ve mühim vazifede yüce Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla dost ve kardeş Suriye halkına bir kez daha en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Toplantımızın ve yaptığımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.
"Türkiye'nin duruşunu unutmayacağız"
Suriye halkı Türkiye'nin duruşunu unutmayacaktır. Ortak coğrafyayı paylaşıyoruz. Kültürümüz aynıdır, sosyal alanlarımız aynı. Biz istiyoruz ki bu ilişkileri aslında derin bir stratejik iş birliğine dönüştürelim. Her iki ülke yararına olacak şekilde biz bu çerçevede bütün alanlarda ister insani ister kültürel ister ekonomik alanlarda iş birliğine gidelim ve büyük stratejik hedeflerimizi ortaya koyalım.
Ayrıntılar geliyor...