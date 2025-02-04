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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara'dan ortak basın toplantısı: Terörsüz iklim hakim kılınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara'dan ortak basın toplantısı: Terörsüz iklim hakim kılınacak

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:384/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabulü sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yeni bir sayfa açıldığını vurgulayıp, "Suriye'ye gereken destek verilecek." dedi. Terörsüz iklimin hakim kılınacağını söyleyen Erdoğan, "Şara kardeşimin terörle mücadele konusundaki güçlü iradesinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ülkemizin ve bölgemizin selameti açısından güç birliği yapmaktan başka yolumuz bulunmuyor" diye konuştu. Sözlerine Erdoğan'a teşekkürle başlayan ve Suriye'ye gelmesi davette bulunan Şara, "Suriye halkı Türkiye'nin duruşunu unutmayacak." ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanı'na inen Şara, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ile görüştü.

Saat 17.00'de başlayan görüşme yaklaşık üç saat sürdü.

İki lider, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara'dan ortak basın toplantısı: Terörsüz iklim hakim kılınacak
Gündem / Politika
04 Şubat, Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yeni bir sayfa açıldığını vurgulayıp,
"Suriye'ye gereken destek verilecek."
dedi.
Terörsüz iklimin hakim kılınacağını söyleyen Erdoğan,
"Şara kardeşimin terörle mücadele konusundaki güçlü iradesinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ülkemizin ve bölgemizin selameti açısından güç birliği yapmaktan başka yolumuz bulunmuyor"
diye konuştu.
Sözlerine Erdoğan'a teşekkürle başlayan ve Suriye'ye gelmesi davette bulunan Şara,
"Suriye halkı Türkiye'nin duruşunu unutmayacak."
ifadelerini kullandı.

"Suriye'de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Şahra'yı Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine ve muhterem heyetine bir kere de sizlerin huzurunda Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Hepimizin bildiği gibi Suriye halkı 13,5 yıl boyunca her türlü zulmü gördü, kimyasal silah kullanımı dahil her türlü insanlık dışı katliama maruz kaldı. Bir milyona yakın Suriyeli kardeşimiz eski rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında maalesef şehit oldu. Milyonlarca kardeşimiz de evlerini, yurtlarını, doğdukları toprakları terk etmek mecburiyetinde bırakıldı. Ama tüm bunlara rağmen Suriye'nin yiğit evlatları zalim rejime ve destekçilerine karşı mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmedi.

Sonunda da zafer 8 Aralık tarihi itibariyle Suriye halkının oldu. Tüm Suriye halkını mücadeleleri ve zaferlerinden ötürü tekrar tebrik ediyorum. Bu vesileyle Suriye'nin özgürlük mücadelesinde şehit olan tüm kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
13 yıllık kan ve gözyaşının ardından sadece Suriye'de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye halkı kendi geleceklerini belirlemede artık gerekli iradeye sahiptir. Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz.
Bunu kıymetli kardeşime ve heyetine de çok net biçimde ifade ettim. Tarihi nitelikteki bugünkü ziyareti ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum. İlişkilerimizi yeniden stratejik düzeye kavuşturmak için tüm kurum ve kuruluşlarımız son iki aydır yoğun çaba içerisindedir.

"Terörsüz iklim hakim kılınacak"

Malum, yeni hükümetin Dışişleri Bakanını da 15 Ocak'ta kabul etmiştim. Önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaret ve temaslarımızın inşallah daha da yoğunlaşacağı inancındayım. Komşumuz Suriye'ye yönelik politikamızın esasını öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor. Sayın Şara ile bugün yaptığımız görüşmede samimi bir havada geçti. Kıymetli kardeşimle ülkede güvenliğin ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuniyetle gördük.
Bilhassa Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. DEAŞ olsun PKK olsun terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu kendisine ifade ettim.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolü bağlamında da yanlarında olduğumuzu tekrar teyit ettik. Ahmet Şara kardeşimin terörle mücadele noktasında ortaya koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ülkelerimizin ve bölgemizin selameti açısından birlikte aynı hedef doğrultusunda güç birliği yapmaktan başka bir yolumuz da açıkçası bulunmuyor.
İnşallah dayanışma içinde hareket ederek terörün olmadığı bir huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum. Bugünkü görüşmemizde siyasi gelişmeler üzerinde de durduk. Bu kritik süreçte Suriyelilerin iradesini yansıtacak şekilde ülke idaresinin kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla tesisini önemsiyoruz. İnsani yardımların yanı sıra Suriye'nin harap olmuş şehirleri ve kritik altyapının yeniden imarında da gerekli desteği sağlamaya hazırız.

Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Öte yandan Suriye'ye yönelik bir dizi uluslararası yaptırım ülkenin ekonomi ve altyapı olarak ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretlerin de etkisiyle kısmen bir esneme sağlandı. Ancak tam netice alınıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz. İlk günden bu yana tereddüt etmeden Suriye halkının yanında olduğumuzu somut adımlarla ortaya koyduk. Şam Büyükelçiliğimizin ardından Halep Başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik. Türk Hava Yolları Şam'a uçuşlarını başlattı. Diplomasi alanında yeni yönetimin bu ilk iki ayında bölgede ve uluslararası planda sesinin ve halis niyetlerinin duyurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yönetimden ülkemize ziyaretler olduğu gibi Türkiye'den de birçok bakan ve bürokrat kardeşlerimiz ziyaret etti.

Ticaretten sivil havacılığa, enerjiden sağlık ve eğitime kadar, tüm alanlarda ilişkilerimizi çok boyutlu bir şekilde ilerletiyoruz. Hep söylediğim gibi, iman varsa imkan da vardır. Biz her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna iman eden, buna teslim olan insanlarız. Direniş azimleriyle bölgeye ve mazlumlara ilham olan Suriyeli kardeşlerimizin Allah'ın izniyle ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiçbir şüphe duymuyoruz. Allah ömür verirse, ileride şöyle geriye dönüp baktığımızda Suriye halkının neler başarabildiğini hep birlikte gururla göreceğiz. Tabi bu süreçte Arap ve İslam dünyasının yeni yönetime ve Suriye halkına gereken maddi manevi desteği sağlaması çok ama çok önemlidir. Yapılan karşılıklı ziyaretleri bölgesel sahiplenme adına çok değerli buluyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na vermeden evvel kendisine üstlendiği bu onurlu ve mühim vazifede yüce Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla dost ve kardeş Suriye halkına bir kez daha en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Toplantımızın ve yaptığımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"Türkiye'nin duruşunu unutmayacağız"

Ahmed Şara'nın açıklamaları ise şöyle:

Suriye halkı Türkiye'nin duruşunu unutmayacaktır. Ortak coğrafyayı paylaşıyoruz. Kültürümüz aynıdır, sosyal alanlarımız aynı. Biz istiyoruz ki bu ilişkileri aslında derin bir stratejik iş birliğine dönüştürelim. Her iki ülke yararına olacak şekilde biz bu çerçevede bütün alanlarda ister insani ister kültürel ister ekonomik alanlarda iş birliğine gidelim ve büyük stratejik hedeflerimizi ortaya koyalım.

Ortak strateji ve bir tanesi güvenlik alanında olacaktır, özellikle bölgede. Ve iki ülkenin hem güvenliğini ve istikrarına katkıda olacak şekilde. Toplantılarımızda tehditleri ele aldık.
Özellikle Suriye'nin kuzey ve doğusunda Uluslararası baskıların İsrail'e mutlaka uygulanması lazım.
Biz yine aynı şekilde Türkiye'yle yeniden ticaretini canlandıracağız.
Özellikle altyapının tekrar yapılanması konusunda ve Suriye'nin bundan sonra ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak şekilde tekrar revize edilmesini istemekteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en kısa zamanda Suriye'ye davet ediyorum."

Ayrıntılar geliyor...



#Ahmed Şara
#Recep Tayyip Erdoğan
#Suriye
#Türkiye

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