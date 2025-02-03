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Suriye'den Türkiye'ye tarihi ziyaret: Ahmed Şara Ankara'ya geliyor

Suriye'den Türkiye'ye tarihi ziyaret: Ahmed Şara Ankara'ya geliyor

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:273/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor.
Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor.

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, yarın Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.
Altun, açıklamasında,
"Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir."
ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:
  • "Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır.
  • Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz."
#Ahmed Şara
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara

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