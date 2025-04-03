MSB'den Suriye açıklaması: İtibar edilmemeli

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları Suriye'de yaşandığı iddia edilen gelişmelere ilişkin, "Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemelidir" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları Suriye'de yaşandığı iddia edilen gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.
Resmi açıklamalara itibar edilmeli
Resmi açıklamalara itibar edilmeli
Bakanlık kaynakları resmi açıklamalar dışındaki paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini belirterek,
"Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir"
ifadelerine yer verdi.
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