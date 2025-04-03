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MSB'den Suriye açıklaması: İtibar edilmemeli

MSB'den Suriye açıklaması: İtibar edilmemeli

11:243/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
IHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları Suriye'de yaşandığı iddia edilen gelişmelere ilişkin, "Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemelidir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları Suriye'de yaşandığı iddia edilen gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.


Resmi açıklamalara itibar edilmeli


Bakanlık kaynakları resmi açıklamalar dışındaki paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini belirterek,
"Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir"
ifadelerine yer verdi.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#MSB
#Milli Savunma Bakanlığı
#Suriye

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