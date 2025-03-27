MSB duyurdu: Suriye'de ortak harekat merkezi kurulacak

Milli Savunma Bakanlığı , haftalık basın bilgilendirme Toplantısı'nda yapılan çalışmalar ve faaliyet hakkında duyurularda bulundu.





Milli Savunma Bakanlığı kaynakları şu bilgileri paylaştı:





Terörle mücadele harekâtı





Kıymetli Basın Mensupları,





Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemize yönelik terör tehdidini tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırma irade ve kararlılığındadır.





PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla;





- Son bir haftada 14 terörist etkisiz hâle getirilmiş,





- Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 537 olmuştur.





Sözde elebaşlarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başlamış, bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur.





Diğer yandan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir.





"Suriye'de ortak bir harekât merkezi kurulacak"





"9 Mart 2025 tarihinde Ürdün’ün ev sahipliğinde; Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan’ın katılımıyla Bakanlar seviyesinde bir toplantı icra edilmiştir. Söz konusu toplantıda katılımcı beş ülke, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere Suriye’nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kalmıştır. Suriye’nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletler ile varılan mutabakatla ortak bir harekât merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Söz konusu gelişme kapsamında çalışmalar devam etmektedir.









Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazası, Yeni Suriye Hükümetinin Suriye’nin tamamında devlet otoritesini tesis etmesi, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması Türkiye açısından büyük öneme sahiptir.





Bu kapsamda Türkiye, Suriye’deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması kapsamında eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam etmektedir. Suriye’de icra ettiğimiz tüm faaliyetler ilgili taraflarla önceden koordine edilmekte ve gereken her türlü emniyet tedbiri alınmaktadır."









Yunan askerlerinin Türkiye'yi hedef alan sloganları





Bakanlık kaynakları, Yunanistan Ordusu’na ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye’ye yönelik tepki çeken sloganlarıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:





“Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan’da yapılanın yapılmaması gerektiğidir.





Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK’dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz.”





Hudut güvenliği





Birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, teknoloji yoğunluklu sistemlerle dünya standartlarında korunan hudutlarımızda;





- Son bir hafta içerisinde, 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 77 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.163 olmuştur.





- Son bir haftada engellenen 2.290 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 17.315’e ulaşmıştır.





Bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılar / ikili ilişkiler





Değerli Basın Mensupları,





Sahip olduğu yüksek caydırıcılık ile küresel ölçekte etkin bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası görevler ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir.





Sayın Bakanımız, 22 Mart’ta Sayın Emine Erdoğan himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen “Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi”ne katılarak “Su Verimliliği İş Birliği Protokolü”nü imzalamıştır.





Bakanlığımızca, Su Verimliliği Seferberliği ve İş Birliği Protokolü kapsamında;





- Farkındalığın artırılmasına yönelik broşür, afiş, pano gibi tanıtıcı/bilgilendirici materyallerin teşkil edilmesi ve erbaş/erler dâhil tüm personele su verimliliği eğitimlerinin verilmesi,





- Bina, kışla ve kampüslerde yağmur suyu hasadının kullanımına ilişkin planlama ve uygulamaların yapılması,





- Peyzaj alanlarında kurakçıl peyzaj teknikleri ve verimli sulama yöntemlerinin kullanılması,





- “Su Verimliliği” uygulamalarının, inşası planlanan bina ve tesisler ile İnşaat Programı ve NATO Güvenlik Yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek proje süreçlerine dâhil edilmesi planlanmaktadır.





Sayın Bakanımız 25 Mart’ta Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve Bakan Yardımcılarımızın katılımıyla Bakanlığımızda düzenlenen iftar yemeğinde şehit ve gazi ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle bir araya gelmiştir.





26 Mart’ta Hakkâri ve Şırnak’a ziyaret gerçekleştiren Sayın Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız ile Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1’inci Ligi’nde şampiyon olan ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne çıkan Yüksekova Kadın Futbol Takımı için düzenlenen kutlama törenine katılmış,





Aynı gün Şırnak’ta konuşlu 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuş ve TSK Komuta Kademesi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirmiş, müteakiben Şırnak Valiliğini ziyaret etmiştir.





Öte yandan 20 Mart’ta;





- Millî Savunma Bakan Yardımcımız Musa Heybet; Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi, Savunma Ataşesi ve Ticaret, Stratejik İhracat Politikaları Başkanıyla savunma ve güvenlik ile başta Eurofighter tedarik süreci olmak üzere savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuş,





- İngiltere’de (Northwood) düzenlenen Ukrayna Güvenlik Sempozyumu’na (İngiltere Başbakanı’nın Güvenlik Şefleri Toplantısı) Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarımızın temsilcilerinden oluşan bir heyet ile katılım sağlanmıştır.





Ayrıca;





Avrupa Güvenlik Mimarisi ve Ukrayna Gönüllü Ülkeler Koalisyonu kapsamında;





- 26-27 Mart’ta yine İngiltere’de (Northwood) Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde oluşturulan bir planlama timi tarafından Müşterek Harekât Planlama Grubu çalışmalarına iştirak edilmektedir.





- Bugün (27 Mart) Almanya’da (Berlin) düzenlenen NATO Siyasa Direktörleri Toplantısına Dışişleri Bakan Yardımcımız ile Bakanlığımızdan Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz katılım sağlamaktadır.









İsrail'in katliamları





Öte yandan,





Ülkemiz tarafından Gazze’de inşa edilen ve kanser hastanesi olarak hizmet veren Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail tarafından bombalanarak yıkılması insani değerlerle bağdaşmamaktadır.





Ülkemizin önceliği; Gazze’deki yıkımın durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır.





Uluslararası toplumu; İsrail’in hukuk tanımayan saldırılarına, Filistin halkına yönelik katliamlarına ve onları zorla yerlerinden etmelerine karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya bir kez daha davet ediyoruz.





F-35'ler





Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD ziyareti sırasında CATSAA yaptırımları ile F-35 konusunun gündeme gelişiyle birlikte yeni bir gelişme olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:





“Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde başlayan bir süreçtir. Daha sonra da Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Önümüzdeki dönemde teknik görüşmeler devam edecek. Biz en başından bu yana CATSAA yaptırımlarının hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Bir müttefik ülkenin diğer bir müttefik ülkeye yaptırım uygulamasının doğru olmadığını defalarca vurguladık. CATSAA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesinin de değerlendirileceğini söyledik, söylüyoruz. CATSAA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz.”





Tahıl Koridoru





Bakanlık kaynakları, Tahıl Koridoru’nun yeniden başlatılacağına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:





“Daha önce Türkiye öncülüğünde hayata geçirilen ve dünyada gıda krizinin önüne geçen Tahıl Koridoru Uygulamasının yeniden başlamasına ilişkin hususlar yeniden gündeme gelmektedir. Fakat şuan için alınmış resmi bir karar yoktur. Biz Türkiye olarak küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamak ve gıda krizinin önüne geçmek için elimizden geleni yapmaya hazırız.”





Eğitim-tatbikat faaliyetleri / uluslararası görevler





Kıymetli Basın Mensupları,





Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmak için eğitim ve tatbikat faaliyetleri de aralıksız sürdürülmektedir.





Bu kapsamda katılım sağladığımız;





- 20 Mart’ta başlayan Almanya’daki Steadfast Foxtrot ile 25 Mart’ta başlayan ve yerinden katılımla icra edilen Steadfast Number tatbikatları bugün sona erecektir.





- 24 Mart-4 Nisan tarihleri arasında deniz alanındaki en büyük tatbikatlarından biri olan ve ülkemizin ilk kez komuta edeceği NATO Amfibi Görev Kuvveti görevine yönelik harekâta hazırlık denetlemesinin de yapılacağı İspanya’daki Dynamic Mariner / İspanya Flotex tatbikatına katılım sağlanmaktadır.





Söz konusu tatbikatta komutalarını üstlendiğimiz NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 ve NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurları da yer almaktadır.





28 Mart-11 Nisan tarihleri arasında,





- Yakın Hava Desteği görevlerine yönelik eğitimleri geliştirmek amacıyla ABD’de Green Flag,





- Deniz unsurları arasında iş birliğini artırmak maksadıyla Romanya ve Batı Karadeniz’de Sea Shield,





- Uçucu personelin karma hava harekâtına yönelik birlikte çalışabilirliğini sağlamak amacıyla Hollanda, Almanya ve Birleşik Krallık’ta Ramstein Flag ile,





- Barışı Destekleme ve İnsani Yardım Harekâtında müşterek anlayışı geliştirmek maksadıyla Kuzey Makedonya’da Seven Stars tatbikatlarına iştirak edilmesi planlanmaktadır.





Kosova’nın güvenliğine katkı sağlamak maksadıyla, 1 Aralık 2024’te İtalyan Taburundan görevi devralan ve Kosova genel seçimlerinin de icra edildiği kritik bir dönemde başarıyla vazifesini yerine getiren Taburumuz, bu görevi 1 Nisan 2025’te Çok Uluslu Tabura devredecektir.





NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında;





- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Butrunti gemisi tarafından 28-31 Mart tarihleri arasında,





- Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru Planet gemisi tarafından ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında İzmir’e liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir.





NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, bugün

(27 Mart) Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekâtı faaliyetine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmaktadır.





Savunma sanayi / envantere giren yeni silah sistemleri





Teknolojinin gücüyle yükselen yerli ve millî savunma sanayimiz sayesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi her geçen gün daha da artmaktadır.





Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı’nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.





ROKETSAN tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Levent Yakın Hava Savunma Sistemi’nin atışlı test faaliyeti 23-26 Mart tarihleri arasında Sinop’ta TCG Beykoz gemimizden gerçekleştirilmiştir.





Öğrenci ve personel temini faaliyetleri / önemli duyurular





Yapılan planlamalara uygun şekilde yürütülen personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında;





- 24 Mart’ta başlayan 2025 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 18 Nisan 2025 tarihine kadar yapılabilecektir.





Ayrıca, 18 Mart’ta başlayan Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2025 Yılı 2’nci Dönem Uzman Erbaş Temini başvuruları devam etmektedir.





Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; dün olduğu gibi bugün ve yarın da etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir.





Son olarak başta ülkemiz ve asil Türk milleti olmak üzere tüm İslâm âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla şimdiden kutluyor; tüm halkımıza sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyoruz.



