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MSB: Terör örgütü kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır

MSB: Terör örgütü kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır

12:0820/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı basın açıklamasında, "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır". ifadelerine yer verdi. Öte yandan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında son bir haftada 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), başta terör olmak üzere ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 21, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 523 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır." şeklinde konuştu.


Hudut güvenliği

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda, alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini belirterek,
"Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 70 şahıs yakalanmış, 977 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1086, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 15 bin 25 olmuştur."
bilgisini paylaştı. TSK'nın, dünyanın en aktif ve en güçlü ordularından biri olduğunu, birçok harekat alanında aynı anda görev yapmaya, geniş bir coğrafyada dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini belirten Aktürk,
"Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarımızın temsilcilerinden oluşan bir heyet bugün, İngiltere'de düzenlenen Ukrayna Güvenlik Sempozyumu'na katılmaktadır."
ifadesini kullandı.

'İsrail bir kez daha insani değerleri ayaklar altına almıştır'

Aktürk, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili de
"İsrail, Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları yeniden başlatarak uluslararası hukuku ve insani değerleri bir kez daha ayaklar altına almıştır."
dedi.

Tüm uluslararası kamuoyunun kalıcı barış ve ateşkes beklediğini belirten Aktürk, "İsrail'in savunmasız ve masum Filistin halkına yönelik yeni bir katliama girişmesi, Gazze sakinlerini göçe zorlayacak adımları ısrarla dillendirmesi bölgesel ve küresel istikrara zarar vermeye devam etmektedir. Küresel huzur ve barışın temini, uluslararası toplumun yaşanan bu vahşete karşı kararlı bir duruş sergilemesiyle mümkün olacaktır." diye konuştu.


Eğitim tatbikat faaliyetleri ve uluslararası görevler

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yürütmekte olduğu operasyonlar ve görevlerin yanı sıra, etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmek ve personelinin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikatlarına da kesintisiz olarak devam ettiğini ifade etti.

Tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları anlattı:
"ABD'de gerçekleştirilen Red Flag Karma Hava Harekatı ile 20-27 Mart tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen Steadfast Foxtrot tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. 24 Mart-4 Nisan tarihleri arasında İspanya'da yapılacak Dynamic Mariner ile 28 Mart-11 Nisan tarihleri arasında ABD'de gerçekleştirilecek Green Flag tatbikatlarına iştirak edilmesi planlanmaktadır."
Aktürk, ayrıca NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Butrunti gemisi tarafından 20-24 Mart tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirildiğini belirterek, TCG Kemalreis gemisi tarafından da 21-23 Mart tarihlerinde İspanya'ya liman ziyareti yapılmasının planlandığını söyledi.

Dynamic Mariner Tatbikatı hazırlıklarına yönelik olarak TCG Bayraktar, TCG Sancaktar, TCG Gaziantep ve TCG Oruçreis gemileri tarafından İspanya'ya liman ziyaretleri gerçekleştirildiğinin bilgisini veren Aktürk,
"17 Mart'ta, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında tanker uçağımız tarafından NATO'ya ait AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yapılmıştır. Yine 17 Mart'ta, Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında yaralanan 6 kişi Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçak ile Üsküp'ten Ankara'ya getirilmiştir."
dedi.

Savunma sanayisi ve envantere yeni giren silah sistemleri

Tuğamiral Aktürk, yerli, milli ve modern savunma sanayinin ürettiği harp araç gereçleri ile TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da geliştirildiğini söyledi. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda "Yeni Nesil Fırtına Obüsü" ve "5,56 milimetre Piyade Tüfeği (SAR-56)"nin muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını belirten Aktürk,
"Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için üstlenmiş olduğu tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."
ifadelerini kullandı. Aktürk ayrıca, personel ile askeri öğrenci alım ve temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu çerçevede Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2025 yılı 2'nci dönem uzman erbaş temini başvuruları 18 Mart'ta başlamıştır. 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci aday tercih işlemleri 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında yapılabilecektir." bilgisini paylaştı.


#Basın bilgilendirme toplantısı
#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#Zeki Aktürk

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