MSB: Terör örgütü kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda, alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini belirterek,

"Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 70 şahıs yakalanmış, 977 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1086, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 15 bin 25 olmuştur."

bilgisini paylaştı. TSK'nın, dünyanın en aktif ve en güçlü ordularından biri olduğunu, birçok harekat alanında aynı anda görev yapmaya, geniş bir coğrafyada dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini belirten Aktürk,

"Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarımızın temsilcilerinden oluşan bir heyet bugün, İngiltere'de düzenlenen Ukrayna Güvenlik Sempozyumu'na katılmaktadır."