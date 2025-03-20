MSB: Terör örgütü kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı basın açıklamasında, "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır". ifadelerine yer verdi. Öte yandan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında son bir haftada 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), başta terör olmak üzere ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 21, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 523 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır." şeklinde konuştu.
Hudut güvenliği
'İsrail bir kez daha insani değerleri ayaklar altına almıştır'
Tüm uluslararası kamuoyunun kalıcı barış ve ateşkes beklediğini belirten Aktürk, "İsrail'in savunmasız ve masum Filistin halkına yönelik yeni bir katliama girişmesi, Gazze sakinlerini göçe zorlayacak adımları ısrarla dillendirmesi bölgesel ve küresel istikrara zarar vermeye devam etmektedir. Küresel huzur ve barışın temini, uluslararası toplumun yaşanan bu vahşete karşı kararlı bir duruş sergilemesiyle mümkün olacaktır." diye konuştu.
Eğitim tatbikat faaliyetleri ve uluslararası görevler
Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yürütmekte olduğu operasyonlar ve görevlerin yanı sıra, etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmek ve personelinin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikatlarına da kesintisiz olarak devam ettiğini ifade etti.