MSB: 408 terörist etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla karada, denizde, havada ve siber alandaki caydırıcılığını arttırdığına dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "10-21 Şubat tarihleri arasında Pakistan'da Türkiye ve Pakistan Komando ve Özel Kuvvet unsurlarının katılımı ile Atatürk Tatbikatı, NATO'nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerini test etmek amacıyla 10-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'na NATO Daimî Deniz Görev Gruplarından 3 gemimiz ile katılım sağlanmakta, Bu tatbikatla ilişkilendirilmiş olarak 22-28 Şubat tarihleri arasında Romanya tarafından planlanıp icra edilecek Dacia 2025 Tatbikatı'na 1 Keşif Bölüğümüz ile iştirak edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Harita Genel Müdürlüğümüz ve Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığımız tarafından 6 Şubat-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen "Dokuzuncu Ulusal Antarktika Bilim Seferi"ne katılım sağlanmaktadır"