MSB: 408 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. 1 Ocak'tan itibaren Irak'ta 163, Suriye'de 345 olmak üzere toplamda 408 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
408 terörist yok edildi
5 PKK'lı terörist teslim oldu
Yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle Silahlı Kuvvetlerin her geçen gün daha da güçlendiğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, T-70 Genel Maksat Helikopteri ile, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin (HİSAR-O) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" şeklinde konuştu.
Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'nda Yunanistan'ın aykırı talepleri
Bakanlık kaynakları, NATO'nun devam eden Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'nda Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı taleplerine karşı yapılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi:
"Türkiye, Steadfast Dart Tatbikatına Romanya'ya intikal ettirdiğimiz 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Keşif Bölüğümüz ve komutalarını üstlendiğimiz NATO Daimi Deniz Görev Gruplarındaki su üstü unsurlarımız ile iştirak etmeyi planlamıştı. Tatbikatın planlama dokümanında milli hak ve menfaatlerimize aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesinin ardından konunun çözümüne yönelik; profesyonel bir yaklaşımla NATO'da en üst seviyede girişimlerde bulunulmuş dokümanın NATO'nun yerleşik politika ve uygulamaları ile birliğine uygun olmadığı ifade edilmiştir. Girişimlerimiz neticesinde; Tatbikat Planlama Dokümanı NATO Eğitim ve Tatbikat Siyasasının 31'inci ve 80'inci maddelerindeki yetkilerimizi kullanarak NATO Askeri Komite seviyesine taşınmış ve onay vermeyerek geçersiz hale getirilmiştir. Yunanistan'ın uluslararası hukuka sığmayan haksız iddialarını NATO platformuna taşıma çabası böylelikle bir kez daha engellenmiştir.
Bu süreçte Keşif Bölüğümüzün Steadfast Tatbikatından çekildiği, Romanya'nın milli DACİA Tatbikatına iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz Deniz Görev Gruplarındaki unsurlarımızın NATO'ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatına katılım sağlamaya devam edeceği NATO makamlarına bildirilmiştir. Deniz unsurlarımızın katıldığı tatbikat 21 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecektir."
Yeni Suriye yönetimi ve terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin görüşmeleri
Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin yeni kurulan Suriye ordusuna katılacağına ilişkin basında yer alan haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:
"Suriye'de meydana gelen gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin silah bırakması, elebaşları ve yabancı örgüt mensuplarının Suriye'yi terk etmesi, silahlı grupların ordu içerisinde ayrı bir yapı teşkil etmeden Savunma Bakanlığı bünyesinde ulusal ordunun ayrıcalıksız bir parçası olarak yer alması gerekmektedir. Basında yer alan haberlere ihtiyatlı yaklaşmak, uygulamaya bakmak gerekir. Türkiye'nin Suriye'deki yeniden inşası ve istikrar ile barışı tesis etme sürecine bakışı ve duruşu nettir. Hem siyasal anlamda hem de askeri anlamda Suriye'de çok başlılığı ve özerk yapılanmaları kabul etmediğimizi, yeni Suriye Hükümeti ile bu çerçevede işbirliğine devam edeceğimizi ifade ediyoruz."
GKRY ile Mısır arasında imzalanan anlaşma
Bakanlık kaynakları, GKRY ile Mısır arasında imzalanan son anlaşmaya ilişkin de şunları kaydetti:
"GKRY, bir oldubitti oluşturarak KKTC'nin haklarını gasp etme siyasetine devam etmektedir. GKRY ile Mısır arasında imzalanan bu anlaşma, bölgesel istikrarı tehdit eden bir adım olup, Kıbrıs sorununun çözüm arayışlarına zarar vermektedir. KKTC'nin taraf olmadığı, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı eden ve haklarını kısıtlayan diğer anlaşmalar gibi bu anlaşma da yok hükmündedir. Türkiye olarak GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı Garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz."
Hırvatistan Savunma Bakanı'nın ziyareti
Bakanlık kaynakları, Hırvatistan Savunma Bakanı'nın Ankara ziyareti sırasında görüşülen konulara ve Hırvatistan'ın savunma sanayii alanında Türkiye'den bir ürün talebi olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:
"Bakanımız, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler icra etmiştir. Görüşmelerde; ikili ve askerî ilişkilerin yanı sıra devam eden ve potansiyel savunma sanayii iş birliği konuları, NATO kapsamındaki iş birliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınmıştır."
Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı'nın emekliliğini istemesi
Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın emekliliğini istediğine dair sorular üzerine şunları söyledi:
"TSK'da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabiliyor. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde. Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorunda. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kendi isteğiyle dün emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı."
Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin daha önce ihraç edilen bir teğmen hakkındaki kararı
Bakanlık kaynakları, Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin daha önce ihraç edilen bir Teğmen hakkında verdiği "iptal kararı"na ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:
- "Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin almış olduğu karara ilişkin duruşma 13 Şubat'ta görülmüştür. Karara yönelik henüz bakanlığımıza resmi bir tebligat yapılmamıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Davaya konu kişi Piyade Okulu'ndaki olaylara karıştığı için ihraç edilen 7 personelden birisi değildir. Bu kişi "Türk toplum yapısına aykırı" sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmiştir."