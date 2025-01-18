MSB görüntüleri paylaşarak duyurdu: İnlerindeyiz

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere kaçacakları yer bırakmayan Kahraman Mehmetçiklerimiz, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde ise teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti.