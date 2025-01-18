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MSB görüntüleri paylaşarak duyurdu: İnlerindeyiz

MSB görüntüleri paylaşarak duyurdu: İnlerindeyiz

Halil Akkoç
Halil Akkoç
15:2118/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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MSB, mağaranın görüntülerini de paylaştı.
MSB, mağaranın görüntülerini de paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan mağaranın tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, MSB görüntüleri de paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
  • "İnlerindeyiz!
  • Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere kaçacakları yer bırakmayan Kahraman Mehmetçiklerimiz, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde ise teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti.
  • Mağarada bulunan teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hâle getirildi.
  • Terör yuvalarına kilit vurmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz!"


#MSB
#Irak
#Pençe-Kilit Operasyonu

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