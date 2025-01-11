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MSB: Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

12:1811/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, terörü kaynağında kurutuyor.
Milli Savunma Bakanlığı, terörü kaynağında kurutuyor.

MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" denildi.



#MSB
#PKK
#Terörist

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