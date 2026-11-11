Filistinliler İsrail saldırılarına karşı çadırlarını kum torbalarıyla korumaya çalışıyor

Soğuğu da silah olarak kullanıyor

İsrail tam abluka uyguladığı Gazze’de soğuk havayı da silah olarak kullanıyor. Dört yıldır barınma malzemelerinin tedarikini yasaklayan ve çadır girişini engelleyen İsrail, şehir dışında hazır bekleyen 8 bin 600 acil barınma kitini de şehre almıyor. Gazze’de 200 bin çadır ve 1 milyon brandaya acil ihtiyaç var.