Filistinliler İsrail saldırılarına karşı çadırlarını kum torbalarıyla korumaya çalışıyor

Meclis'teki konuşma İsrail'i karıştırdı: Netanyahu ile hükümet görüşmeleri iptal edildi
İsrail'de hükümet kurma görevi verilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Meclis açılışında yaptığı ve İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef alan konuşmasına tepki gösterdi. Eisenkot, Netanyahu'nun ayrıştırıcı ve nefret dolu ifadeleri nedeniyle Likud ile yapılması planlanan hükümet kurma müzakeresini iptal etti. Yashar Partisi, Netanyahu'yu birlik yerine kişisel çıkarlarını gözetmekle suçladı.
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