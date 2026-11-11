Formula 1 yıldızı Hamilton'dan Gazze hamlesi: Sınır kapısında ilk sorusu dikkat çekti

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, insani yardım çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı’na geldi.

Hamilton, Kuzey Sina Valisi Khaled Majour’dan Gazze Şeridi’ne gönderilen insani yardımlara ve Gazze’den Mısır’a gelen yaralı/hasta Filistinlilere ilişkin bilgi aldı. Mısır Kızılayı görevlilerini selamlayan Hamilton, yardımların Gazze’ye ne sıklıkla girebildiğini sordu. Hamilton daha sonra Gazze’ye yardım girişini kolaylaştıran Mısır Kızılayı’nın lojistik depolarını ziyaret etti.

Hamilton’un ziyareti, hafta sonu Gazze’yi vuran şiddetli yağmur ve sellerin ardından geldi. Sellerde 4’ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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İnsani yardımlarıyla da biliniyor

7 kez F1 şampiyonu olan 41 yaşındaki Hamilton, insani yardım ve hayır işlerine olan desteğiyle de tanınıyor. Ayrıca insani yardım ve kurtarma çalışmalarına yönelik çabaları da destekleyen Hamilton, 2021 yılında gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki kariyerlere erişimini sağlamak amacıyla "Mission 44" adıyla hayır kurumu kurmuştu. İngiliz pilot, 2022’de ise İngiliz gazetesi Sunday Times tarafından yayınlanan yıllık bağış listesinde 5’inci sırada yer almış, o dönemde 20 milyon sterlin (yaklaşık 26 milyon dolar) bağışta bulunmuştu.

Ferrari pilotu Hamilton, Gazze’de İsrail hava saldırılarında öldürülen çocuklar hakkında sık sık sosyal medya paylaşımları ve ateşkes çağrısı yapıyor.