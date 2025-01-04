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MSB: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

14:114/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
DHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, “Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ile Hakurk ve Gara bölgelerinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi.


#MSB
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#Irak

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