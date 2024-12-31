MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2024’ün son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. 🇹🇷



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde… pic.twitter.com/GS3snkYSWt