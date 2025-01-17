MSB duyurdu: 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/YPG'li teröristlere geçit vermiyor.
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olan 29 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Terör örgütü PKK/YPG mensubu 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Milli Savunma Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"
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