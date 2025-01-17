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MSB duyurdu: 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz

MSB duyurdu: 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz

Semih Kara
Semih Kara
11:5117/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/YPG'li teröristlere geçit vermiyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/YPG'li teröristlere geçit vermiyor.

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olan 29 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Terör örgütü PKK/YPG mensubu 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Milli Savunma Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi:


"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

#Suriye
#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Milli Savunma Bakanlığı

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