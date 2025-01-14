Suriye'nin kuzeyine saldıracaklardı: Dokuz PKK'lı terörist etkisiz

"Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek"