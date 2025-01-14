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Suriye'nin kuzeyine saldıracaklardı: Dokuz PKK'lı terörist etkisiz

Suriye'nin kuzeyine saldıracaklardı: Dokuz PKK'lı terörist etkisiz

11:5014/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


"Mücadelemiz devam edecek"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek"
ifadesine yer verildi.



#MSB
#terör operasyonu
#Mehmetçik

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