Suriye'nin kuzeyine saldıracaklardı: Dokuz PKK'lı terörist etkisiz

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"Mücadelemiz devam edecek"
"Mücadelemiz devam edecek"
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek"
ifadesine yer verildi.
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