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Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:5810/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü hedefleri yerle bir edildi.
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü hedefleri yerle bir edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB açıklamasında, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
" denildi.

Açıklamada, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.


#MSB
#Fırat Kalkanı
#Suriye
#PKK

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