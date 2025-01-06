MİT'ten Hakurk'ta nokta atış: PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/KCK'nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup'u Irak/Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.
MİT’in saha ajanları, PKK/KCK’nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren terörist Mitra Mani kod adlı Zeynep Aslan ve Ekin Dilda kod adlı Zeliha Mahçup'un Irak/Hakurk kırsalında faaliyet yürüttüğünü tespit etti.
MİT adım adım takip etti
MİT, iki kadın teröristi hedef listesine aldı. MİT, sahada ajanları vasıtasıyla söz konusu teröristlerin Türkiye'ye geçmek üzere hareket edecekleri tarih ve saat bilgisini netleştirdi. Aslan ve Mahcup adım adım takip edilmeye başlandı.
Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan iki kadın terörist için operasyon kararı alındı.
Uygun şartların oluşması ile MİT, teröristleri Irak/Hakurk’ta nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.