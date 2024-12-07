MİT'ten PJAK operasyonu: PKK/KCK'nın kadın örgütlenmesinde yer alan terörist etkisiz

Teröristin, Türkiye’ye teslim olmak için örgütten kaçarken yakalanan ve hakkında casusluk yaptığı iddia edilen örgüt mensuplarının infaz kararını alan KCK yönetiminde yer aldığı belirlendi.

Yapılan hassas çalışmalar sonucunda, Irak/Süleymaniye kırsalında PKK/KCK’nın kadın örgütlenmesi PAJK’ın sözde sorumlularından, KCK Yöneticisi Gülsever’in, son olarak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.