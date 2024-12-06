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MİT'ten PKK/KCK'ye operasyon: Serhat Özmen yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten PKK/KCK'ye operasyon: Serhat Özmen yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi

16:036/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
AA
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MİT'in operasyonuyla yakalanan terörist Özmen, Türkiye'ye getirildi.
MİT'in operasyonuyla yakalanan terörist Özmen, Türkiye'ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Suriye'deki istihbarat yapılanması sözde sorumlularından 'Yılmaz' kod adlı Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki yapılanmasının sözde sorumlularından "Yılmaz" kod adlı Serhat Özmen'in yurt dışındaki yerini belirledi.

MİT'in operasyonuyla yakalanan Özmen, Türkiye'ye getirildi.

Terör örgütüne 2014'te katılan Özmen'in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Özmen'in, Suriye'nin ardından 2023'ün başından itibaren Irak'taki örgüt yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.


#Milli İstihbarat Teşkilatı
#Suriye
#PKK/KCK

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