PKK'nın şah damarı kesildi: MİT'ten sınır ötesinde nokta atış

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Hevi" kod adlı Sadiye M.A., 2001 yılından bu yana Suriye'de muhtelif bölgeler ile Irak'ta Kandil, Kerkük, Mahmur ve Sincar bölgelerinde terör faaliyetinde bulunuyordu.

Bir dönem sahte kimlik kullanarak PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde dış ilişkiler sorumluluğunu yürüttü.

PKK/KCK adına Mahmur ile Sincar arasındaki ilişkiyi koordine eden Sadiye M.A., son olarak PKK/KCK'nın sözde Sincar istihbarat sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.





Kandil'e rapor geçiyordu

Kendisini gizlemek amacıyla Yezidi halkın içerisinde yaşayan terörist, bölgedeki halkı örgütleyen örgüt yapıları ile askeri yapılanmaları denetleyerek, Kandil'e rapor vermek ile görevliydi.

MİT'in hedef listesine alınan ve anlık takip edilen terörist Sadiye M.A., Sincar'da nokta operasyonla etkisizleştirildi.







