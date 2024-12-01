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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Marmaris'te yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Marmaris'te yakalandı

15:291/12/2024, Pazar
AA
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Şüpheli, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Şüpheli, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Interpol tarafından "insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından "fuhuş amaçlı insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu şüphelinin Marmaris'te olduğunu belirledi.


Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.


Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



#Interpol
#insan ticareti
#Kırmızı bülten
#Marmaris

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