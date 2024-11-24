MSB paylaştı: Pençe- Kilit bölgesindeki bir mağara daha teröristlerden temizlendi

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde arama tarama görevine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam, askeri ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi"