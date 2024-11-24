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Mehmetçik inlerinde vurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik inlerinde vurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'lı terörist etkisiz hale getirildi

Seda Ekinci
12:5124/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 9 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada; "Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.


MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!
Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!"


#MSB
#terörist
#PKK

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