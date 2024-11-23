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Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
15:4423/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde ise bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için gerçekleştirilen operasyonlara hem karadan hem havadan azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!"
denildi.
#MSB
#PKK
#Terörist
#Fırat Kalkanı
#Barış Pınarı

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