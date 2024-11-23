Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için gerçekleştirilen operasyonlara hem karadan hem havadan azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.
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