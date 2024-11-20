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Terör kaynağında kurutuluyor: Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz

Terör kaynağında kurutuluyor: Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz

13:3420/11/2024, mercredi
G: 20/11/2024, mercredi
AA
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Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!" notuyla yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.




#MSB
#PKK
#terör operasyonu

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