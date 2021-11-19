MSB duyurdu: 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!
Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/D6QF7aJl8i
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!