MSB duyurdu: 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!



Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/D6QF7aJl8i — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2021

OYNAT 00:20 PKK'lı 5 terörist TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'ların düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı operasyonu resmi sosyal medya hesabından, 'Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek' notuyla duyurdu. BiP'te paylaş

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