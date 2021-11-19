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ANKARA

MSB duyurdu: 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin dalı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
MSB duyurdu: 9 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

PKK'lı 5 terörist TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:20
PKK'lı 5 terörist TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'ların düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı operasyonu resmi sosyal medya hesabından, 'Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek' notuyla duyurdu.


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