MİT'ten kaçış yok: Terör örgütü PKK'nın Gara sorumlusu etkisiz

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Nusrettin Demir'i Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, PKK/KCK Irak/Gara alanı sözde sorumlularından Nusrettin Demir'i Irak'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), saha ajanları aracılığı ile terörist Nusrettin Demir’in 2021-2022 yıllarında Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekat bölgesinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırı planlamalarında bulunduğunu ve talimatları verdikten sonra bizzat takip ettiğini tespit etti.
Saha ajanları adım adım takip etti
Bunun üzerine MİT, Demir'i hedef listesine aldı. Yapılan istihbari çalışmaların ardından PKK/KCK’lı Demir'in 2023 yılı itibarıyla Irak/Gara'da sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi.
MİT, hedefindeki terörist Demir için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi.
Nusrettin Demir, adım adım takip edildi.
Saldırı hazırlığındaydı
MİT’in saha ajanları, terörist Demir'in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit harekat bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte saldırı hazırlığında olduğu bilgisini edindi.
PKK/KCK’lı Demir'e operasyon kararı alındı. En uygun zamanda operasyon düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı.
Eylem hazırlığında bulunduğu tespit edilen Nusrettin Demir ve beraberindeki teröristler Irak/Gara'da nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.