MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, yurt içi ve yurt dışında başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz."
denildi.
21 terörist etkisiz hale getirildi
21 terörist etkisiz hale getirildi
- Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz,Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadeleri kullanıldı.
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