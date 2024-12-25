MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki… pic.twitter.com/0v0TpQ9EzR