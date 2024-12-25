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MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
11:5425/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz, yurt içi ve yurt dışında başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, yurt içi ve yurt dışında başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz."
denildi.

21 terörist etkisiz hale getirildi

  • Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz,
    Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
    Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadeleri kullanıldı.
#MSB
#Suriye
#Irak

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