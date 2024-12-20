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Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

15:1020/12/2024, Cuma
AA
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Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.


#MSB
#Milli Savunma Bakanlığı
#Suriye
#PKK

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