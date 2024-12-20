Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.