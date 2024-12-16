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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Üç bölgede 9 PKK'lı terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Üç bölgede 9 PKK'lı terörist etkisiz

12:4516/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede teröristlere nefes aldırmıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede teröristlere nefes aldırmıyor.

Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



MSB, Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"



#MSB
#Ankara
#terör operasyonu

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