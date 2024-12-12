MSB: Ülkemiz terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler alıyor

MSB: Ülkemiz, Suriye ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaktadır. Suriye'de terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net, kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Isparta'da eğitim uçuşu gerçekleştiren bir adet UH-1 tipi helikopterinin 9 Aralık'ta kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı ve sabır diledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ‘kaynağında sürekli ve kapsamlı' olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, “Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur” ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin yeni bir döneme giren Suriye'de en başından beri Suriye halkının yanında olduğunu, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için çaba göstermeye devam ettiğini belirten Aktürk, şu ifadelere yer verdi:
“Bölgedeki son durumu ve tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, ülkemizin, Suriye'nin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan ve oluşan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam etmektedir. Bu kapsamda bölgedeki tüm meşru aktörlerin dikkatli ve sorumlu bir biçimde hareket etmesi gerektiğini, terörist unsurların bölgedeki belirsizlikten faydalanarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almasına müsaade etmeyeceğimizi, terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net, kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.”
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında birçok coğrafyada görev yaptığını dile getiren Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bir yıl süreyle tam bir tarafsızlık ve şeffaflık içerisinde başarıyla yerine getirdiği Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini 10 Ekim 2024'te devretmiş, 18 Ekim'de Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutan Yardımcılığı görevini devralmış, 1 Aralık 2024-1 Aralık 2025 tarihleri arasında bir komando taburumuz ile Kosova Barış Gücü (KFOR) İhtiyat Taburu görevini, 2024-2028 yılları arasında Karadeniz Görev Kuvveti Komutanlığını, 2024-2025 yılları arasında Akdeniz Görev Kuvveti Komutanlığını, 24 Temmuz'da 7'nci kez devraldığımız deniz haydutluğuna karşı Birleşik Görev Kuvveti (CTF-151) komutasını, 3 Aralık'ta Kanada Deniz Kuvvetlerinden devraldığı NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutasını başarıyla sürdürmektedir. Ayrıca NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'nin komutası 16 Aralık'ta Romanya'dan devralınacak ve söz konusu görev 5 Temmuz 2025'e kadar deruhte edilecektir. Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Gücü Althea Harekâtı Manevra Bölüğü rotasyonu kapsamında bir motorlu piyade bölüğümüz, 1 Ocak 2025 itibarıyla İtalya'dan görevi devralacak ve 30 Haziran 2026'ya kadar 18 ay süreyle görev yapacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek ve Katar olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeyi de sürdürmektedir” dedi.
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Yerli ve milli savunma sanayii ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkân ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiğini kaydeden Aktürk, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcının muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır” dedi.
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Fırat'ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı” oluşturulmaya çalışıldığı haberleri ile ilgili olarak da şu ifadelere yer verdi:
Bakanlık kaynakları, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) terör örgütü PKK/YPG'den temizlediği Münbiç ile ilgili sorular üzerine, “SMO, Münbiç'in tamamında kontrolü sağlamış ve bölgeyi terörden temizlemiştir. Söz konusu gelişme, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında SMO'nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır. Bu gelişme, Türkiye'nin sınır güvenliğine katkı sağlaması ve ülkemize yönelen terör tehdidinin uzaklaştırılması bakımından bizim için de memnuniyet vericidir” diye konuştu.
Bakanlık kaynakları, Isparta'da 6 personelin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili sorulara ise, “Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır. Kazanın helikopterin yaşıyla veya bakımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam etmektedir” cevabını verdi.