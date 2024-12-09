Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı, helikopter kazasında şehit sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopter düştü: 6 şehit Gündem / Isparta

Isparta Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü belirterek, "Keçiborlu'da Kara Havacılık Okulu var, orada düzenli olarak eğitim uçuşları gerçekleştiriliyor. Eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu birisi düştü." dedi.

Kazada 5 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını aktaran Erin, yaralanan askerin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Vali Erin, olay yerinde olduklarını ve inceleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Helikopterdeki şehitlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu belirtildi.

MSB'den ilk açıklama

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada da, şu ifadelere yer verildi:

"Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz."

Şehit sayısı 6 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz."

İletişim Başkanı Altun'dan helikopter kazasında şehit olanlar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki mesajında, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında 6 askerin şehit olduğu haberinin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Şehit kahramanlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Altun, mesajında, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.



