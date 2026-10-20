Isparta’da kanyondaki kazada hayatını kaybetmişti: İHH eğitmeni Sinan Yavuz'a son görev

Bir diziden ilham alarak başladı: Koleksiyonunu müzeye dönüştürmeyi hedefliyor

Isparta’nın Sav kasabasında hazırladığı maketler ve ahşap eserlerle geçmişi geleceğe taşıyan Nurettin Kabalak, yıllar içinde oluşturduğu koleksiyonu müzeye dönüştürmeyi hedefliyor. Yaptığı çalışmaların kendisini ruhsal olarak dinlendirdiğini aktaran Kabalak, "Bizim amacımız memlekette birlik ve beraberliği sağlamak. Para ise bizim için her zaman ikinci plandadır" dedi.