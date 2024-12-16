Amerika yine rahatsız: Türkiye’nin FETÖ operasyonlarını 11 Eylül sonrasına benzettiler

"Bu operasyonlar, Birleşmiş Milletler raporuna göre, 'erörle mücadele adına' gerekçelendirilmiş olsa da, hedef alınan kişilerin neredeyse tamamı, terörist saldırılarla hiçbir bağlantısı olmayan ve Gülencilik hareketi olarak bilinen dini bir mezhebin üyeleridir. Türkiye, bu grubu 2016'daki başarısız darbe girişimine karışan üyeleri nedeniyle terörist bir örgüt olarak ilan etmiştir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve diğer hükümetler bu tanımlamayı reddetmiş ve hareket, patlayıcılar edinmek, sivil halka yönelik saldırılar planlamak veya terörle ilişkilendirilen diğer faaliyetlerle suçlanmamıştır."