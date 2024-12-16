Amerika yine rahatsız: Türkiye’nin FETÖ operasyonlarını 11 Eylül sonrasına benzettiler
Lokman Özdemir
12:2116/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Washington Post gazetesi MİT'in Kenya'daki FETÖ operasyonları üzerinden algı operasyonu yaparak Türkiye'yi hedef alan bir habere imza attı.
Türkiye’nin FETÖ’ye yönelik uluslararası operasyonları, Amerikan derin devletinin yayın organlarından ve amazon.com'un sahibi Washington Post’ta yankı buldu. Daha önce FETÖ elebaşısı Gülen’in de Türkiye’yi hedef alan makalelerini yayınlayan Washington Post, bu kez de örgütün yurt dışında yakalanan mensuplarına kol kanat geren bir habere imza attı. Kenya'da MİT tarafından yakalanarak Türk adaletine teslim edilen FETÖ'cüleri aklamaya çalışan gazete Türkiye'yi işkence ile suçlayıp, ABD'nin 11 Eylül sonrası uyguladığı terörle mücadele yönteminin Ankara tarafından istismar edildiğini ileri sürdü.
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin ardından farklı ülkelere kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, ABD'nin ve Batılı ülkelerin tüm engellemelerine rağmen birer birer adalete teslim ediliyor.
Son olarak geçtiğimiz Ekim ayında Afrika ülkesi
Kenya
'da Türkiye karşıtı faaliyet yürüten
Mustafa Genç, Hüseyin Yeşilsu, Alparslan Taşçı ve Öztürk Uzun
isimli 4 FETÖ'cü, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yerel birimlerle irtibata geçerek gerçekleştirdiği başarılı operasyonla yakalandı.
Kenya Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye ile olan "sağlam tarihi ve stratejik ilişkileri" nedeniyle Türkiye'nin dört kişiyi geri gönderme talebini kabul ettiğini açıkladı.
MİT operasyonlarıyla adeta kaçacak delik arayan firari FETÖ'cüler ise Kenya'da adalete teslim edilen teröristlerin
"kaçırıldıkları"
propagandasını başlattı. İyice köşeye sıkışan terör örgütüne destek sığındıkları Amerika'dan yayın yapan ve amazon.com'un sahibi olduğu
The Washington Post
gazetesinden geldi.
FETÖ'yü aklama çabası
Gazetede
"Türkiye, sürgündeki muhalifleri hedef almak için 11 Eylül sonrası terörle mücadele modelini kullanıyor"
başlıklı haberinde, FETÖ'nün terör örgütü değil 'dini grup' olduğunu iddia ederek Türkiye'nin yurtdışındaki terör operasyonlarını hedefe koydu.
Haberde
"Bu operasyonlar, Birleşmiş Milletler raporuna göre, 'erörle mücadele adına' gerekçelendirilmiş olsa da, hedef alınan kişilerin neredeyse tamamı, terörist saldırılarla hiçbir bağlantısı olmayan ve Gülencilik hareketi olarak bilinen dini bir mezhebin üyeleridir. Türkiye, bu grubu 2016'daki başarısız darbe girişimine karışan üyeleri nedeniyle terörist bir örgüt olarak ilan etmiştir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve diğer hükümetler bu tanımlamayı reddetmiş ve hareket, patlayıcılar edinmek, sivil halka yönelik saldırılar planlamak veya terörle ilişkilendirilen diğer faaliyetlerle suçlanmamıştır."
denildi.
FETÖ'den ise
"Türkiye’de yasaklanmış olsa da, hareket uluslararası alanda geniş bir şekilde yayılmış, birçok ülkede hayır kurumları ve okullar kurmuştur."
sözleriyle bahsedildi.
'İşkence' suçlaması
ABD'nin 11 Eylül saldırıları sonrası dünya çapında gerçekleştirdiği terörle mücadele konseptini Türkiye'nin de uyguladığını belirten gazete kendince bir ayrım yaptı.
"Ancak, 2016’daki başarısız darbe girişimine Gülen taraftarlarının dahil olduğu iddiaları, Türk muhalefeti, insan hakları grupları ve kamu kayıtlarına göre büyük çaplı bir baskı ve kitlesel temizliklere yol açmıştır"
ifadeleriyle Türkiye'nin bu mücadele yöntemini muhaliflerini susturmak için kullandığı iddia edildi.
FETÖ'cüleri savunan avukatların Türkiye tarafından hedefe konulmamak için kimliklerini gizledikleri belirtildi.
Türkiye'ye çifte standart
ABD'nin 11 Eylül sonrası yürüttüğü terörle mücadele yöntemi ile Türkiye'ninki arasında fark olduğunu iddia eden Washington Post, açıkça Türkiye'yi 'işkence' ile itham ederek bu konseptin kötüye kullanıldığını öne sürdü.
ABD'nin Guantanamo ve Ebu Gureyb cezaevindeki işkencelerini görmezden gelen gazete, El Kaide ve DEAŞ gibi örgütlerinin dünya çapında terör örgütü olarak kabul edildiğini ancak FETÖ için böyle bir mutabakat olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı;
"Hindistan, Türkiye ve Çin gibi ülkeler, çoğunlukla kendi halklarını hedef alırken, ABD'nin terörle mücadele operasyonları genellikle ABD vatandaşlarına değil, El Kaide, IŞİD ve bunların bağlantılı gruplarına yönelikti"
"Kenya'nın Türkiye ile işbirliği Batı'yı şaşkına çevirdi"
Haberde Türkiye ile terörle mücadele konusunda işbirliğine giden Kenya yönetimine de eleştiri okları yönetildi.
"Kenya'nın bu operasyonlara dahil olması, onu Türkiye ile işkenceye dayalı kaçırmalar konusunda işbirliği yapan ülkeler listesine eklemektedir. Kenya, çıkarlarını ilerletmek isteyen diğer ülkeler tarafından da çekilmeye çalışılıyor."
denilen haberde ABD'nin Kenya ile olan ilişkilerinin Türkiye'nin son yıllardaki Afrika politikasıyla sekteye uğradığına dikkat çekildi.
Nairobi yönetiminin Türkiye ile işbirliğinin Batılı ülkeleri şaşkına çevirdiğini belirten Gazete
"Türkiye, Nairobi'nin yakınlarında yeni bir ticaret merkezi inşa etmek için yüz milyonlarca dolar taahhüt etti ve Türk savunma sanayi şirketleri, Kenya'nın silahlı kuvvetlerine tank, silahlı insansız hava araçları ve diğer askeri donanımlar sağlamak için hamleler yaptı; bu bilgiler, Türk ve Kenya hükümetleri ve Türk şirketlerinin çevrimiçi yayımladığı verilerle doğrulandı."
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