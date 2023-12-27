2023 yılı, Türkiye için önemli gelişmelerin yaşandığı uzun bir sene oldu. Gerek iç gündemde gerekse uluslararası alanda yaşanan olaylar, ülkenin yönünü ve geleceğini şekillendirdi. Şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldık. Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18'lik oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Ekim ayında ise terör devleti İsrail'in yıllardır Filistin'e karşı yürüttüğü işgal ve katliam politikası 'dünyanın gözü önünde' yeni bir boyuta ulaştı. İşte, gün gün 2023 yılında Türkiye gündemine damga vuran olaylar...