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MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: Mustafa Tan ve Mustafa Bircan Cezayir'de yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla, FETÖ mensubu firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan yakalandı.

11:53 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 12:07 - 27/12/2023 Çarşamba
AA
Mustafa Tan - Mustafa Bircan
Mustafa Tan - Mustafa Bircan

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan iki teröristin yakalanması için Cezayir'de ortak operasyon düzenledi.


Operasyonda yakalanan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.


FETÖ mensubu Tan ve Bircan'ın söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi.

Türkiye 2023'ü böyle geçti: Deprem, seçim, soykırım, şehitlerimiz...
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2023 yılı, Türkiye için önemli gelişmelerin yaşandığı uzun bir sene oldu. Gerek iç gündemde gerekse uluslararası alanda yaşanan olaylar, ülkenin yönünü ve geleceğini şekillendirdi. Şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldık. Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18'lik oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Ekim ayında ise terör devleti İsrail'in yıllardır Filistin'e karşı yürüttüğü işgal ve katliam politikası 'dünyanın gözü önünde' yeni bir boyuta ulaştı. İşte, gün gün 2023 yılında Türkiye gündemine damga vuran olaylar...


#FETÖ
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#Emniyet
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