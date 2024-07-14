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Yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ'cü yakalandı

İzmir'den deniz yoluyla yurtdışına kaçmak isteyen FETÖ’cüler uzun süredir MİT’in takibindeydi. Alınan istihbarat sonucu, ABD bayraklı ASTERI isimli yelkenli tekne ile kaçmak için Çeşme Alaçatı körfezinden hareket eden 8 FETÖ’cü düzenlenen operasyonla yakalandı.

16:40 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 17:24 - 14/07/2024 Pazar
AA
MİT, 10 FETÖ'cüyü yakaladı.
MİT, 10 FETÖ'cüyü yakaladı.

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 8’inci yıl dönümünde Milli İstihbarat Teşkilatı 8 FETÖ’cüyü kaçamadan yakaladı.


MİT Başkanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ortak bir operasyona imza attı.



İzmir’den deniz yoluyla yurtdışına kaçmak isteyen FETÖ’cüler uzun süredir MİT’in takibindeydi. Alınan istihbarat sonucu, ABD bayraklı ASTERI isimli yelkenli tekne ile kaçmak için Çeşme Alaçatı körfezinden hareket eden 8 FETÖ’cü düzenlenen operasyonla yakalandı.


Silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye 8 kişi adli işlemleri yapılmak üzere Jandarma birimlerine teslim edildi.


MİT’in bu operasyonu ile 15 Temmuz’un yıldönümünde FETÖ ile mücadelenin en sıkı şekilde devam ettiği bir kez daha ortaya kondu.


Kimlikleri belirlendi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı, ABD bayraklı "ASTERI" isimli yelkenli tekneyle Çeşme Alaçatı körfezinden kaçmak isterken yakalanan 8 FETÖ mensubunun kimlikleri ortaya çıktı.


İçlerinde polis ve askerin de bulunduğu, 1'i kadın 8 FETÖ mensubunun uzun süredir MİT'in takibinde olduğu belirtildi.


Yakalananlardan Ö.B, M.K, A.K, A.Ç ve H.S'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinden FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edildikleri tespit edildi.


Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet amiri A.K'nın da 2016 yılında ihraç edildiği, "örgüte üye olma" suçundan hakkındaki davanın devam ettiği belirlendi.


Yedikule Göğüs Hastanesi'nde asistan doktor olan K.G'nin ve M.G'nin ise silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkum oldukları, tahliyeleri sonrası dava süreçlerinin sürdüğü tespit edildi.

#MİT
#FETÖ
#İzmir
2 saat önce
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