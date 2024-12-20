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Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
11:2420/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.
Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "
Zap’ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor.
" denildi.
Açıklamada, "
Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek
" ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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#MSB
#Irak
#Terörist

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