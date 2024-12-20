Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "
Zap’ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor.
" denildi.
Açıklamada, "
Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek
" ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gündem
20 Aralık, Cuma
#MSB
#Irak
#Terörist