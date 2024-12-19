Terör örgütü PKK’dan ABD’ye yalvarış: Bizi korumak ahlaki sorumluğunuz

Türkiye’nin ve Suriye Milli Ordusu’nun, PKK mevzilerini vurmasından olumsuz etkilendiklerini belirten elebaşı Abdi, “Merkezleri kontrol altında ve güvenli bir durumda tutmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayn el Arab’a harekât düzenlenmesinden korkan Abdi, “ABD’li yetkililerin ve mevcut Amerikan yönetiminin Türkiye’ye gerekli ve yeterli baskıyı yaparak Kobani’ye saldırmasını engellemesini ve kalıcı bir ateşkese ulaşmasını bekliyoruz. ABD ile iş birliğimiz ve ilişkimiz Kobani’den başladı. Şimdi ise bu sembolik şehir tehdit altında ve ABD’nin ahlaki sorumluluğu onu korumaktır.” diye konuştu.