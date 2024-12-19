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Terör örgütü PKK’dan ABD’ye yalvarış: Bizi korumak ahlaki sorumluğunuz

Terör örgütü PKK’dan ABD’ye yalvarış: Bizi korumak ahlaki sorumluğunuz

Dış Haberler
12:3419/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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ABD askerleri ile sık sık görüşen Abdi, Amerikalı dostlarından koruma istiyor.
ABD askerleri ile sık sık görüşen Abdi, Amerikalı dostlarından koruma istiyor.

Terör örgütü PKK/PYD elebaşlarından Mazlum Abdi, kendilerini savunmaları için ABD’ye yalvardı. “Bizi korumak ahlaki sorumluluğunuz.” diyerek seslendiği Amerika’dan Türkiye’yi engellemesini istedi.

Esed rejiminin yıkılmasının ardından Suriye’de köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD, Batı medyası üzerinden Amerika’dan yardım dilenmeye devam ediyor. Örgütün elebaşlarından Mazlum Abdi, Türkiye’ye baskı yapılmasını istedi.


TSK ve SMO örgütü perişan etti

Türkiye’nin ve Suriye Milli Ordusu’nun, PKK mevzilerini vurmasından olumsuz etkilendiklerini belirten elebaşı Abdi, “Merkezleri kontrol altında ve güvenli bir durumda tutmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.


‘Türkiye’ye baskı yapın, engelleyin’

Ayn el Arab’a harekât düzenlenmesinden korkan Abdi, “ABD’li yetkililerin ve mevcut Amerikan yönetiminin Türkiye’ye gerekli ve yeterli baskıyı yaparak Kobani’ye saldırmasını engellemesini ve kalıcı bir ateşkese ulaşmasını bekliyoruz. ABD ile iş birliğimiz ve ilişkimiz Kobani’den başladı. Şimdi ise bu sembolik şehir tehdit altında ve ABD’nin ahlaki sorumluluğu onu korumaktır.” diye konuştu.





#Amerika
#PKK
#PYD
#Suriye
#Mazlum Abdi

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