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Aşiretlerden çağrı: SDG’yi feshedin

Aşiretlerden çağrı: SDG’yi feshedin

Nur Banu Aras
04:0019/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Rafi Racu Ebu Ukle
Rafi Racu Ebu Ukle

Yüksek Aşiretler Meclisi Konsey Başkanı Şeyh Rafi Racu Ebu Ukle, ABD’den koruyup kolladığı SDG/PKK’yı feshetmesini istedi. Ebu Ukle, “PKK, bölgenin yabancı bir organizasyonudur ve bölgenin yerli halkı tarafından kabul edilmemektedir. Onların varlığı huzursuzluk ve istikrarsızlığın devam ettiği anlamına geliyor” dedi.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle ülkedeki yabancı teröristlere karşı tepki de daha yüksek sesle dillendiriliyor. Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Suriye Yüksek Aşiretler Meclisi Konsey Başkanı Şeyh Rafi Racu Ebu Ukle, "Özellikle Esed'in suç rejiminin devrilmesinden sonra bölgemizin tehlikeli bir noktada olduğu bir sır değil" dedi.

YPG

PKK YABANCI BİR ORGANİZASYON

Fırat'ın doğusunda bölge halkı ile SDG arasında gerginliğin arttığını, bu gerginliğin bölgenin sivil nüfusuna yansıdığını ve güvenlik endişesi haline geldiğini belirten Ukle, ABD ve koalisyon güçlerine çağrıda bulunurak "İstikrarsızlığın nedenlerini ortadan kaldırarak bölgenin güvenliğini ve istikrarını korumak için inisiyatif alın, bunlardan en önemlisi Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kaldırılmasıdır. SDG, istikrarsızlığın ana nedeni olduğu için bölgeden çıkarılmalıdır" dedi.


SURİYE HALKI BÜTÜNLEŞMELİ

"Kürt kardeşlerimize karşı değiliz" diyen Ukle, "Onlar yurttaki ortaklarımızdır. Özellikle Arap bileşenine karşı, bölgede tahribat ve suç yaratan PKK, bölgenin yabancı bir organizasyonudur ve bölgenin yerli halkı tarafından kabul edilmemektedir. Onların varlığı huzursuzluk ve istikrarsızlığın devam ettiği anlamına geliyor" diye konuştu. Ukle, "PKK'nın (SDG) varlığı bölge halkları ve komşu ülke halkları tarafından kabul edilmiyor. Suriye halkı kendi sınırları içerisinde bütünleşmiştir ve hiçbir yapı tarafından bölünemez" dedi. Bölgedeki uluslararası çıkarlara karşı olmadıklarını hatırlatan Ukle, "Bölge bir zorlama olmadan daha güvenli ve istikrarlı olacak ve bu nedenle bölgedeki uluslararası çıkarlara yansıyacak ve daha güvenli ve istikrarlı olacaktır" değerlendirmesini yaptı.


#Suriye
#aşiret
#SDG

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