Aşiretlerden çağrı: SDG’yi feshedin

Fırat'ın doğusunda bölge halkı ile SDG arasında gerginliğin arttığını, bu gerginliğin bölgenin sivil nüfusuna yansıdığını ve güvenlik endişesi haline geldiğini belirten Ukle, ABD ve koalisyon güçlerine çağrıda bulunurak "İstikrarsızlığın nedenlerini ortadan kaldırarak bölgenin güvenliğini ve istikrarını korumak için inisiyatif alın, bunlardan en önemlisi Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kaldırılmasıdır. SDG, istikrarsızlığın ana nedeni olduğu için bölgeden çıkarılmalıdır" dedi.

"Kürt kardeşlerimize karşı değiliz" diyen Ukle, "Onlar yurttaki ortaklarımızdır. Özellikle Arap bileşenine karşı, bölgede tahribat ve suç yaratan PKK, bölgenin yabancı bir organizasyonudur ve bölgenin yerli halkı tarafından kabul edilmemektedir. Onların varlığı huzursuzluk ve istikrarsızlığın devam ettiği anlamına geliyor" diye konuştu. Ukle, "PKK'nın (SDG) varlığı bölge halkları ve komşu ülke halkları tarafından kabul edilmiyor. Suriye halkı kendi sınırları içerisinde bütünleşmiştir ve hiçbir yapı tarafından bölünemez" dedi. Bölgedeki uluslararası çıkarlara karşı olmadıklarını hatırlatan Ukle, "Bölge bir zorlama olmadan daha güvenli ve istikrarlı olacak ve bu nedenle bölgedeki uluslararası çıkarlara yansıyacak ve daha güvenli ve istikrarlı olacaktır" değerlendirmesini yaptı.