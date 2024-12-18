Suriye zindanlarında geçen on yılını anlattı: "Her gün ölümü arzulardık"

İdamlara da şahit olduğunu ifade eden Hasip Özel, “Arapçaya çok ilgim vardı, çok seviyordum. Bazı arkadaşlarım da Şam Üniversitesi'nde okuyorlardı. Ben de kalkıp 1993'te Şam'a gittim. Şam Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi okudum, 1999'da bitirdim. Artık Türkiye'ye dönme kararı aldım. Pasaportumu almak üzere pasaport dairesine gittim. Artık tamamıyla Türkiye'ye dönecektim. Beni gözaltına aldılar.

Bütün elbiselerimi soyup, işkence yaptılar.

Neden böyle yaptıklarını bana söylemediler. 15 gün sonra bir Suriyeli vatandaş getirdiler. Bu kişi benim üzerime

yalancı şahitlik

yaptı, Suriye hükümeti hakkında

muhalefet ettiğim iddiasında