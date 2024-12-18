Suriye zindanlarında geçen on yılını anlattı: "Her gün ölümü arzulardık"

Batmanlı Hasip Özel, on yıl boyunca Esed zindanlarında çeşitli işkencelere maruz kaldı.
Suriye'de 10 yıl boyunca esir tutulan Batmanlı Hasip Özel, esaretin ardından yaşadıklarını anlattı. 1999 yılında Şam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olup Türkiye’ye dönmek üzereyken gözaltına alınan Özel, Suriye hükümetine muhalif olduğu iddiasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Özel, cezaevindeki koşulları “Cezaevindeki her insan, işkenceden kurtulmak için ölümü istiyordu” sözleriyle dile getirdi.
1993 yılında Suriye'ye giderek Şam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim görmeye başlayan Hasip Özel, mezuniyetinin ardından Türkiye’ye dönmek üzereyken pasaport işlemleri sırasında gözaltına alındı.
15 gün sonra bir tanığın ifadesi üzerine m
uhalif olduğu gerekçesiyle
tutuklandığını belirten Özel, Suriye hükümetine karşı söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suçlandığını ifade etti. Özel, Türkiye’nin diplomatik girişimleri sonucunda 2009 yılında serbest bırakıldı ve ülkesine döndü.
Esaretten sonra imamlık görevi
Esaretten sonra imamlık görevi
Serbest kaldıktan sonra Türkiye’ye dönen Hasip Özel, Batman’da bir camide imam olarak görev yapmaya başladı. Yaşadığı zorlu süreçleri geride bırakmaya çalışan Özel, Suriye'deki yıllarını anlatarak, o dönem yaşanan
insan hakları ihlallerine
dikkat çekti.
"Tarifi zor işkenceler işkenceler gördük"
"Tarifi zor işkenceler işkenceler gördük"
İdamlara da şahit olduğunu ifade eden Hasip Özel, “Arapçaya çok ilgim vardı, çok seviyordum. Bazı arkadaşlarım da Şam Üniversitesi'nde okuyorlardı. Ben de kalkıp 1993'te Şam'a gittim. Şam Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi okudum, 1999'da bitirdim. Artık Türkiye'ye dönme kararı aldım. Pasaportumu almak üzere pasaport dairesine gittim. Artık tamamıyla Türkiye'ye dönecektim. Beni gözaltına aldılar.
Bütün elbiselerimi soyup, işkence yaptılar.
Neden böyle yaptıklarını bana söylemediler. 15 gün sonra bir Suriyeli vatandaş getirdiler. Bu kişi benim üzerime
yalancı şahitlik
yaptı, Suriye hükümeti hakkında
muhalefet ettiğim iddiasında
bulundu. Ben bunu reddettim. Kesinlikle ben bu süre zarfında asla Suriye hakkında olumsuz bir kelime dahi söylemedim." ifadelerini kullandı.
"İşkence altında defalarca bayıldım"
"İşkence altında defalarca bayıldım"
"İşkence altında kaldım.Her gün 4-5 sefer işkenceye tabi tutuluyordum. Elektrik şokları, Filistin askılarıve buna benzer bir sürü aygıtları vardı. Defalarca bayıldım. Benitek kişilik bir hücreyekoydular. Bu tek hücreli yerde, o kadar oksijensizlik vardıki artık oda hava almıyordu. Zaten loş bir yerdi. Rutubetliydi. Bütün derilerim artık dökülüyordu orada. Havanın ısınmasıyla birlikte yaz geldiğini biliyordum. Havanın soğumasıyla kışın geldiğini biliyordum. 2 kat yer altındaydım.Nice idamları gördük.Nice insanlara işkence yaptılar. Bazı insanlara400-500 kırbaçvuruluyordu. Bazen bize verdikleri yemeklere idrarlarını yapıp, zorla yediriyorlardı. Perşembe ve pazartesi günleri idam günleriydi. Bu günlerde helikopter gelip, cezaevinin ortasına iniyordu. Askerler bir listeyle gelip, ismini okuduklarını idama götürüyorlardı. Bazen kış aylarındaelbiselerimizi soyup, sıfırın altında olan havada dışarıda bekletiyorlardı.Bazı insanları zorla diğerarkadaşına tecavüz etmesi için zorluyorlardı.Tarifi çok zor olan işkenceleri gördük.”
"Her gün işkence vardı"
"Her gün işkence vardı"
Tanık olduğu insanlık dışı görüntüler nedeniyle
hala kabuslar gördüğünü
belirten Özel, “Bizim yanımızda Mardin Nusaybinli bir vatandaş da vardı. O cezasını bitirdikten sonra Batman'a dönüp, bizim evimize gitti. Babama ‘Senin oğlun benim yanımdaydı' dedi. Babamla beraber notere gidiyor, orada olduğumu belirten bir yazıyla Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na gönderiyor. Bakanlık da Suriye Dışişleri Bakanlığı'na gönderiyor. Suriye Devleti bizim orada olduğumuzu itiraf ediyor. Sağ olsun bizim ülkemiz de oradaki vatandaşlarımızın üzerinde baya durdu. O dönemde Türkiye ile Suriye arasında ilişkiler iyiydi. Suriye rejimi, oradaki siyasi olan Türk vatandaşlarını serbest bıraktı. Bu şekilde ülkemize döndük. Toplamda Suriye'de cezaevinde 10 yıl kaldım. 1999'da girdim, 2009'da çıktım.
Her gün işkence vardı.
Günde 4-5 sefer işkence vardı. Her seferinde de 1 saate yakın işkencede kalıyorduk. Özellikle elektrik şoklarını ayağımıza, kulağımıza verdiklerinde bizim
ağzımızdan, burnumuzdan kan çıkıncaya kadar
işkenceye veriyorlardı. İnsanın duymadığı, işitmediği, vahşi bir şekilde her türlü işkenceye bizi maruz bıraktılar. Cezaevindeki her insan, işkenceden kurtulmak için ölümü istiyordu. Orada ölümü istemeyen hiçbir tutuklu yoktu. 64 sene bu kanla, ateşle sürdürülen bu rejim yıkıldı. Gerçekten yeni bir milat, yeni bir doğum günüdür bence. Suriye'de o kadar işkencelere maruz kaldım ki hala onun etkisi altındayım.
Ayda en az 2-3 sefer rüyalar görüyorum
" diye konuştu.
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