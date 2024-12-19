Terör örgütünün tünel sorumlusu güvenlik güçlerine teslim oldu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, özellikle terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci de hızlandı. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, terör örgütüne 2018 yılında katılan ve 2019'da Suriye'ye geçerek Kamışlı, Haseke ve Aynularab bölgelerinde sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösteren M.A'yı teslim olması için ikna etti. Terör örgütünden kaçan M.A, sınırda güvenlik güçlerine teslim oldu.