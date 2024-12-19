Terör örgütünün tünel sorumlusu güvenlik güçlerine teslim oldu

Suriye'de PKK/PYD/YPG terör örgütünde sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösteren terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin Aynularab bölgesinde PYD/YPG'li teröristlere eğitim verdiği tespit edildi.
Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan bir terörist sınırda teslim oldu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, özellikle terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci de hızlandı. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, terör örgütüne 2018 yılında katılan ve 2019'da Suriye'ye geçerek Kamışlı, Haseke ve Aynularab bölgelerinde sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösteren M.A'yı teslim olması için ikna etti. Terör örgütünden kaçan M.A, sınırda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Aynularab tünellerinde eğitim veriyordu
Terörist M.A'nın Haseke ve Kamışlı'da terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, 2021 yılında da Aynularab bölgesine gönderildiği, burada örgütün kullandığı tünel ve sığınaklarda PYD/YPG'li teröristlere eğitim verdiği tespit edildi.