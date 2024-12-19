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Terör örgütünün tünel sorumlusu güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütünün tünel sorumlusu güvenlik güçlerine teslim oldu

Semih Kara
10:4819/12/2024, Perşembe
AA
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Aynularab'daki tünellerde teröristlere eğitim veren PKKK/YPG/PYD'li terörist, sınırda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Aynularab'daki tünellerde teröristlere eğitim veren PKKK/YPG/PYD'li terörist, sınırda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye'de PKK/PYD/YPG terör örgütünde sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösteren terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin Aynularab bölgesinde PYD/YPG'li teröristlere eğitim verdiği tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan bir terörist sınırda teslim oldu.


Terörist M.A, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, özellikle terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci de hızlandı. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, terör örgütüne 2018 yılında katılan ve 2019'da Suriye'ye geçerek Kamışlı, Haseke ve Aynularab bölgelerinde sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösteren M.A'yı teslim olması için ikna etti. Terör örgütünden kaçan M.A, sınırda güvenlik güçlerine teslim oldu.


Teröristin, Aynularab'daki tünellerde diğer teröristlere eğitim verdiği tespit edildi.

Aynularab tünellerinde eğitim veriyordu

Terörist M.A'nın Haseke ve Kamışlı'da terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, 2021 yılında da Aynularab bölgesine gönderildiği, burada örgütün kullandığı tünel ve sığınaklarda PYD/YPG'li teröristlere eğitim verdiği tespit edildi.

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