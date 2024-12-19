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MİT'ten Kamışlı'da nokta atış: Terör örgütü PKK'nın Cezire sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten Kamışlı'da nokta atış: Terör örgütü PKK'nın Cezire sorumlusu etkisiz hale getirildi

10:0519/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından Yayla Kızılkaya, MİT'in hedef listesine alınmıştı.
Terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından Yayla Kızılkaya, MİT'in hedef listesine alınmıştı.

MİT, terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde Cezire bölge genel sorumlusu "Nesrin Amed" kod adlı Yayla Kızılkaya'yı Suriye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Adım adım takip edilen terörist, PKK’nın, Suriye’deki kadın kadrolarının idare edilmesinde görevliydi.

MİT, terör örgütü PKK kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan Yayla Kızılkaya’yı, Türkiye, Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği silahlı faaliyetleri sebebi ile hedef listesine aldı.

Terörist Kızılkaya, PKK’nın,
Suriye’deki kadın kadrolarının idare edilmesinde görevliydi.
Yayla Kızılkaya gittiği bölgelerdeki kadın kadrolarla toplantılar yapıyor ve onları teftiş ediyordu. Suriyeli kadınlara yönelik sürdürülen ideolojik faaliyetlerin genel koordinasyonundan da sorumluydu.
PKK’lı Kızılkaya, kadın kadrolarının idaresinin yanı sıra
Suriye halkının örgüt güdümünde yönlendirilmesi için örgütleme ve katılım faaliyetlerini de organize ediyordu.
Özellikle Suriye halkının örgüt ideolojisini benimsemesi, ajite edilmesi ve örgüt lehine hareket etmesini sağlamak için örgütleme eğitimleri veriyordu.

Adım adım takip edildi

PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod Yayla Kızılkaya, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Kızılkaya’ya yönelik düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşması ile düğmeye basıldı. Terörist Yayla Kızılkaya, Suriye/Kamışlı’da MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Nesrin Amed kod adlı terörist Yayla Kızılkaya kimdir?

1993’te örgütün kırsal kadrolarına katıldı.
Irak’ın kuzeyinde Kandil ve Gare bölgesinde, ayrıca Hakkari/Şemdinli kırsalında uzun yıllar PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. 2015-2017 yılları arasında PKK/YJA Star Kandil Eyaleti sözde Genel Sorumlusu oldu.

2018’de Medya Savunma Alanları yürütmesinde yer aldı. 2019’da örgüt üst yönetimi tarafından PKK/PAJK Mahmur sözde Genel Sorumlusu görevine getirildi. İlerleyen süreçte Suriye’ye geçerek PKK/PAJK Şehba sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2024 itibarıyla PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

#MİT
#PKK
#terör operasyonu

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