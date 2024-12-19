MİT'ten Kamışlı'da nokta atış: Terör örgütü PKK'nın Cezire sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde Cezire bölge genel sorumlusu "Nesrin Amed" kod adlı Yayla Kızılkaya'yı Suriye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Adım adım takip edilen terörist, PKK’nın, Suriye’deki kadın kadrolarının idare edilmesinde görevliydi.
MİT, terör örgütü PKK kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan Yayla Kızılkaya’yı, Türkiye, Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği silahlı faaliyetleri sebebi ile hedef listesine aldı.
Adım adım takip edildi
PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod Yayla Kızılkaya, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Kızılkaya’ya yönelik düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşması ile düğmeye basıldı. Terörist Yayla Kızılkaya, Suriye/Kamışlı’da MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
Nesrin Amed kod adlı terörist Yayla Kızılkaya kimdir?
2018’de Medya Savunma Alanları yürütmesinde yer aldı. 2019’da örgüt üst yönetimi tarafından PKK/PAJK Mahmur sözde Genel Sorumlusu görevine getirildi. İlerleyen süreçte Suriye’ye geçerek PKK/PAJK Şehba sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2024 itibarıyla PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.