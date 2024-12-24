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Münbiç’e sızacaklardı: PKK’lı teröristiler tek tek öldürüldü

Münbiç’e sızacaklardı: PKK’lı teröristiler tek tek öldürüldü

Haber Merkezi
13:0524/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Çatışmada, PKK/YPG'li teröristlerin tamamı SMO güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Çatışmada, PKK/YPG'li teröristlerin tamamı SMO güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/YPG, dün gece Münbiç’e yönelik sızma girişiminde bulundu. Teröristler, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından etkisiz hale getirildi.

Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Münbiç ilçesi 9 Aralık tarihinde terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı.

Terör örgütü PKK/YPG, dün gece Münbiç ilçesine geri sızmaya çalıştı.

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristlerin Münbiç'e sızma girişimi, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından engellendi.

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Teröristler tek tek öldürüldü

Çıkan çatışmada PKK/YPG'li teröristlerin tamamı SMO güçleri tarafından öldürüldü.

  • Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri Münbiç'te, terör örgütü PKK/YPG'nin meskun mahal ve kırsalda açtığı tünellerdeki tehlikelerin tümüyle ortadan kaldırılabilmesi için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.



#Münbiç
#PKK
#SMO

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