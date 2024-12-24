Münbiç’e sızacaklardı: PKK’lı teröristiler tek tek öldürüldü

Terör örgütü PKK/YPG, dün gece Münbiç’e yönelik sızma girişiminde bulundu. Teröristler, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından etkisiz hale getirildi.
Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Münbiç ilçesi 9 Aralık tarihinde terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı.
Terör örgütü PKK/YPG, dün gece Münbiç ilçesine geri sızmaya çalıştı.
Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristlerin Münbiç'e sızma girişimi, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından engellendi.
Teröristler tek tek öldürüldü
Çıkan çatışmada PKK/YPG'li teröristlerin tamamı SMO güçleri tarafından öldürüldü.
- Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri Münbiç'te, terör örgütü PKK/YPG'nin meskun mahal ve kırsalda açtığı tünellerdeki tehlikelerin tümüyle ortadan kaldırılabilmesi için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.