Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Gara'da terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekâtı ile 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekâtı ile 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" denildi.
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