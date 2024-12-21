Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
13:5221/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gara'da terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.
Gara'da terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekâtı ile 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekâtı ile 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" denildi.

#MSB
#Milli Savunma Bakanlığı
#PKK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA HESABI! İlk rakam açıklandı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?