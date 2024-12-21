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19 ilde PKK/KCK'ya 'GÜRZ-30' operasyonu: 40 terör örgütü mensubu yakalandı

19 ilde PKK/KCK'ya 'GÜRZ-30' operasyonu: 40 terör örgütü mensubu yakalandı

08:3121/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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'Gürz-30' operasyonlarında 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.
'Gürz-30' operasyonlarında 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Son 1 hafta içinde 19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-30" operasyonlarında, 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-30" operasyonlarında; 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.


#PKK
#Gürz 30
#Operasyon

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