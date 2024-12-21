PKK/YPG silah bırakıp kendini lağvetmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan dün Türkiye gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la görüştü. Bakan Fidan görüşmede Suriye ile ilgili mesajlar verdi. Görüşmede, geçiş sürecinin kapsayıcı şekilde sürdürülmesinin ve azınlıklara saygı gösterilmesinin büyük önem arz ettiğini, gönüllü ve güvenli geri dönüşlerin sağlanmasının gerekli olduğunu vurgulayan Fidan, Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası toplumun destek vermesi gerektiğini belirtti. Fidan, Türkiye'nin, Suriye'deki tüm azınlıkların haklarının korunması gerektiğini savunduğunu, PKK/YPG'nin Suriye'deki Kürtleri temsil ettiği anlayışının yanlış olduğunu kaydetti. Fidan, Alman mevkidaşına, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye'deki durumu suistimal etmesine asla müsaade edilemeyeceğini ve PKK/YPG'nin silahlarını bırakması ve kendisini lağvetmesinin şart olduğunu vurguladı.Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün Suriye'deki PKK/YPG dahil tüm terörist unsurların temizlenmesiyle muhafaza edilebileceğini kaydeden Fidan, tüm müttefiklerden Türkiye'nin kaygılarına saygı göstermesinin beklendiğinin altını çizdi.