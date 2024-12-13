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Bakan Fidan tarih verdi: Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği faaliyete geçiyor

Bakan Fidan tarih verdi: Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği faaliyete geçiyor

Semih Bozkuş
22:1513/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin 12 yılın ardından 14 Aralık itibariyle yeniden faaliyete geçeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin 12 yılın ardından 14 Aralık itibariyle yeniden faaliyete geçeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin yarından itibaren faaliyete geçeceğini açıkladı. Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, dün Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti. Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yarın itibariyle faaliyete geçiyor.

Konuya ilişkin açıklamayı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
yaptı.
NTV canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Fidan,
Türkiye'nin Şam büyükelçiliği
nin yarın faaliyete başlayacağını söyledi.

Türkiye bu konuda ilk adımı dün atmıştı.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, dün Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etmişti.

Büyükelçilik 12 yılın ardından tekrar faaliyete geçiyor

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı
Ravda Meyda
yakınlarında bulunan
Türk Büyükelçiliği
, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.



#Şam
#Suriye
#Türkiye
#Büyükelçilik
#Türk Büyükelçiliği
#Ravda Meyda

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