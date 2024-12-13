Bakan Fidan tarih verdi: Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği faaliyete geçiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin yarından itibaren faaliyete geçeceğini açıkladı. Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, dün Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti. Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yarın itibariyle faaliyete geçiyor.
Türkiye bu konuda ilk adımı dün atmıştı.
Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, dün Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etmişti.
Büyükelçilik 12 yılın ardından tekrar faaliyete geçiyor
Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.
Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.