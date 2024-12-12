Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye Suriye'ye maslahatgüzarı atadı

Türkiye Suriye'ye maslahatgüzarı atadı

Semih Bozkuş
22:2812/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
AA
Sonraki haber
Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı.
Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ ettiği bildirildi. Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuş, Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

Türkiye,
Beşşar Esed
rejiminin devrilmesiyle özgürlüğüne kavuşan Suriye'ye diplomatik temsilci atadı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre,
Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu
,
Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı
olarak atandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,
Büyükelçi Köroğlu
'na yeni görevini tebliğ etti.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atanan Burhan Köroğlu.

Büyükelçilik 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı
Ravda Meyda
yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.

Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği.

Burhan Köroğlu kimdir?

Büyükelçi Burhan Köroğlu, 1962 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdikten sonra, Ürdün Üniversitesinde Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi’nde İslam Felsefesi alanında Doktora Öğrenimini tamamlamıştır. Sırasıyla Marmara Üniversitesi,
Middlebury College
(ABD), Ürdün Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra son olarak
Marmara Üniversitesi Ortadoğu
ve
İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü
’nde profesör olarak görev yapmıştır. Farklı tarihlerde Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanlığı ve Katar’da bulunan Elcezire Araştırma Merkezi Uzman Araştırmacı görevlerinde bulunmuştur. Bir dönem Elcezire Türk Televizyonu Yönetim kurulu başkanlığı yapan Burhan Köroğlu’nun İslam Felsefesi, Siyaset Düşüncesi,
Türk-Arap İlişkileri
alanlarında yayınlanmış Türkçe, Arapça ve İngilizce telif ve tercüme eserleri vardır.

14.11.2023 tarihli ve 2023/497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Köroğlu; 15 Aralık 2023 tarihinde görevine başlamıştı.

Burhan son görevlendirme ile Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı.

Evli ve üç çocuk babası olan Burhan Köroğlu, İngilizce ve Arapça bilmektedir.



#Şam
#Suriye
#Büyükelçi
#Türkiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbrahim Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu: Meali-Tefsiri-Fazileti