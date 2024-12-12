Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ ettiği bildirildi. Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuş, Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.
Büyükelçilik 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu
Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.
Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.
Burhan Köroğlu kimdir?
14.11.2023 tarihli ve 2023/497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Köroğlu; 15 Aralık 2023 tarihinde görevine başlamıştı.
Burhan son görevlendirme ile Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı.
Evli ve üç çocuk babası olan Burhan Köroğlu, İngilizce ve Arapça bilmektedir.