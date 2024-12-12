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Özgürlüğüne kavuşan Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti 400 milyar dolar

Özgürlüğüne kavuşan Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti 400 milyar dolar

09:5212/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
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İç savaş ile harap hale gelen Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti 400 milyar doları aşabilir.
İç savaş ile harap hale gelen Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti 400 milyar doları aşabilir.

Suriye’nin yeniden inşası için gereken bütçenin 400 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası raporlarına göre, savaşın yol açtığı altyapı hasarının maliyeti 118 milyar dolara ulaşırken, ülke ekonomisi yüzde 52 oranında küçüldü.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi, geride ağır bir yıkım ve enkaz bıraktı.


Ülkenin yeniden inşası için harekete geçilirken, dikkatler Suriye’nin toparlanma sürecine yönelik senaryolara çevrildi. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, savaşın ardından ülkenin yeniden inşası için gereken bütçenin 400 milyar doları aşabileceği tahmin ediliyor.



Büyük yıkım


Vision of Humanity’nin verileri, iç savaşın başladığı 2011’den bu yana, son çatışmalar hariç, Suriye’deki konutların %17,5’inin yıkıldığını ortaya koyuyor. Çatışmaların altyapıya verdiği zararın ise yaklaşık 118 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.


Dünya Bankası’nın raporuna göre, savaş sürecinde Suriye’nin petrol dışı ekonomisi %52 oranında küçülürken, tarım ve kamu sektörleri reel olarak %40’ın üzerinde daraldı. 2021 itibarıyla Suriye’nin milli geliri, 2010 yılına kıyasla %54 azaldı ve nüfusun %69’u yoksulluk sınırının altında yaşıyor.



Toparlanma için en az 10 yıl gerek


Ekonomik toparlanmanın en az 10 yıl alacağı öngörülüyor. Avrupa Birliği, Körfez ülkeleri, Çin, Türkiye ve uluslararası finans kuruluşlarının desteği bu süreçte kritik öneme sahip. Ancak, bu desteğin sağlanması büyük ölçüde siyasi gelişmelere bağlı olacak.




#Suriye
#Afganistan
#savaş

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