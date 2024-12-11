Dış basın Suriye devriminde Erdoğan'ın etkisini konuşuyor: 'İslam dünyasının lideri'

Dış basında çıkan haber ve analizlerde Suriye'deki devrimin Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştiği vurgulanıyor
Suriye Milli Güçleri'nin operasyonuyla devrilen kanlı Baas rejiminin yıkılışında Türkiye'nin rolüne dikkat çeken dış basın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artık İslam dünyasının doğal lideri olduğunu yazdı. Suriye'de muhaliflerden sonra en büyük kazananın Ankara olduğuna dikkat çekilen analizlerde "Esed'in devrilmesiyle Türkiye görmezden gelinemeyeceğini bir kez daha kanıtladı" denildi.
Suriye’de 61 yıldır devam eden kanlı Esed rejimi devrildi.
Türkiye destekli Suriye Milli Güçlerinin başlattığı harekât 12 günde sonuç verdi. Muhalifler önce Halep, Hama ve Humus'a ardından başkent Şam’a girdi. Şam'ın kurtarılmasıyla birlikte Esed, Rusya'ya kaçtı.
Dünya basını, gelişmeleri anbean takip ederken Türkiye’nin bölgedeki etkisinin güçleneceğine vurgu yaptı.
Suriye'de muhaliflerin ardından diğer bir kazananın Türkiye olduğuna dikkat çekilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasının lideri olduğu belirtildi.
Financial Times: En büyük kazanç Türkiye'nin
İngiltere merkezli Financial Times
"Türkiye: Erdoğan Suriye krizinin büyük kazananı mı olacak?"
başlıklı analizinde
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esad rejiminin devrilmesinden en büyük kazanç sağlayanlardan biri olabilir."
ifadelerine yer verdi.
Devamında bir çok analisttin Türkiye'nin Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed'in devrilmesinden sonra Suriye'deki en etkili yabancı aktör olarak siyasi ve ekonomik kazanç sağlayacağını düşündüğü aktarıldı.
Suriyeli muhalifler için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemine değinilerek
"Pazar günü Şam'ı fethetme hayalini gerçekleştiren muhalif gruplarla olan bu bağlantılar, Erdoğan'ı iktidara gelme beklentisinden yararlanmak için diğer yabancı liderlerden daha iyi bir konuma getiriyor"
denildi.
France 24: Erdoğan için stratejik bir meydan okuma
Fransa merkezli uluslararası haber kanalı
de Suriye'deki son gelişmelerde Türkiye'nin oynadığı role dikkat çekti.
Fransız Uluslararası ve Stratejik İşler Enstitüsü (Iris) Başkan Yardımcısı ve Türkiye ile Ortadoğu uzmanı Didier Billion'un görüşlerine yer verilen haberde
"Beşşar Esed'in devrilmesi: 'Türkiye, görmezden gelinemeyeceğini bir kez daha kanıtladı
denilerek Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu artırdığı belirtildi.
Haberde şu ifadelere yer verildi;
"Ankara'nın Suriye'deki baş düşmanı Beşşar Esad'ın devrilmesi, Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu artırmış olabilir ancak bölge uzmanı Didier Billion'un da belirttiği gibi, aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için stratejik bir meydan okuma anlamına geliyor."
ForeignPolicy: Erdoğan Müslüman ülkelerin doğal lideri gibi
Amerikan
dergisi de Esed rejiminin devrilmesi ile ilgili
"Erdoğan Müslüman dünyasının lideri anını yaşıyor"
başlıklı bir analiz yayınladı.
Suriye'de rejimin yıkılışıyla Türkiye'nin ülkede etkinliğinin artacağı vurgulanan analizde
"Suriye'deki liderlik değişimi, Türkiye Cumhurbaşkanı'na her zaman istediği bölgesel nüfuzu kazandırdı. Şimdi Erdoğan, Esad iktidarda olmadan Suriye'nin geleceğini belirlemek için yeni ve etkili bir konumda buluyor kendini. Kendisini ve ülkesini Arap ve Müslüman ülkelerin doğal liderleri olarak görüyor."
denildi.
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